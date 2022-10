von Tina Fröhlich

Eishockey: Der durch Verletzungen und Abgänge dünner gewordene Kader der Schwenninger könnte in den nächsten Tagen Zuwachs bekommen. Mit David Ullström haben die Wild Wings einen potenziellen Neuzugang zur Probe unter Vertrag genommen.

Der Schwede, der in den vergangenen Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hatte, soll für ein bis zwei Wochen getestet werden. „Von seinen Anlagen her, würde er uns in der Offensive sicher weiter bringen. Ich hoffe, wir können schnell eine positive Entscheidung fällen“, sagte Sportdirektor Christof Kreutzer. Der 33-jährige Stürmer, der 50 NHL- und 147 KHL-Spiele bestritten hat, traf am Montag in Schwenningen ein.