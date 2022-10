von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) SG Marbach/Grüningen – Sportfreunde Neukirch (Samstag, 15.30 Uhr). Im Bezirksderby erwartet die SG den Aufsteiger zu einem interessanten Duell. Beide Teams kennen sich aus den gemeinsamen Zeiten in der Landesliga. Dort gab es im Herbst 2019 das letzte Spiel um Punkte (6:4). Jetzt spielen beide eine Klasse höher und haben in dieser Runde den Klassenerhalt als Ziel. In den bisherigen vier Begegnungen zahlte Neukirch etwas Lehrgeld. Trainer Frank Furtwängler und der Aufsteiger verloren drei Partien, schossen allerdings bereits zwölf Treffer. Lea Neumann (6) steuerte den Löwenanteil bei. Zuletzt traf Maria Bossio doppelt. Auf Marbacher Seite vertraut Trainer Patrick Brachat seiner erfahrenen Elf, die jüngst ebenfalls zwei Niederlagen wie Neukirch kassierte und dabei acht Gegentreffer bekam.

Landesliga: SV Litzelstetten – TuS Bonndorf (Samstag, 14 Uhr). Nicht chancenlos fährt der TuS an den Bodensee zum bisher sieglosen Gastgeber. Allerdings ist der SVL erfahrenen und hatte zuletzt mit einem Titelanwärter in Titisee bei der 1:9-Klatsche einen schweren Stand. Im Quervergleich verlor Bonndorf gegen Titisee jedoch lediglich mit 0:3.

SG Aach-Linz/Denkingen – FC Wolterdingen (Montag, 13 Uhr). Am Feiertag müssen die Bregtälerinnen in den Linzgau zu einer der erfahrensten Mannschaften, die durch die neue SG mit dem Mitaufsteiger SV Denkingen noch Qualität hinzugewonnen hat. Die Gastgeber sind in der Offensive bärenstark und haben fünf, sechs torgefährliche Spielerinnen wie Jana Hornstein, Larissa Siber, Bianca Wolfensberger oder Nadja Reichle, die in einer Saison alle für zweistellige Trefferquote gut sind. Wolterdingen ist krasser Außenseiter und baut auf eine stabile Defensive, um lange genug die Null zu halten.