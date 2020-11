Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Artland Dragons 66:69 (16:22, 19:17, 19:9, 12:21). Zweites Spiel, erste Niederlage: Die wiha Panthers unterlagen in ihrem Heimspiel den Artland Dragons knapp mit 66:69. Ein schwaches letztes Viertel kostete die Schwenninger den Sieg.

Wie schon im ersten Spiel gegen Paderborn verfolgten die Panthers in der Offensive von Anfang an ein klares Ziel: nach Ballgewinnen blitzschnell umschalten. Dies funktionierte anfangs wie geschmiert, da sich die Gäste aus Quakenbrück zu Beginn sehr viele Ballverluste leisteten und die Schwenninger dadurch zum Kontern einluden. Das erste Ausrufezeichen des Spiels setzte Shaun Willett mit einem krachenden Dunk nach vier Minuten, der die 100 Fans in der Deutenberghalle von den Sitzen riss und Gäste-Coach Tuna Isler zur ersten Auszeit zwang. Daraufhin antworteten die Dragons mit einer Ganzfeldverteidigung, die die Schwenninger komplett aus dem Konzept brachten. Mit einem 15:2-Lauf beendeten die Gäste, bei denen ihr bester Spieler Robert Oehle fehlte, das erste Viertel und führten nach zehn Minuten mit 22:16.

Im zweiten Abschnitt taten sich die Hausherren in der Offensive sehr schwer, offene Würfe zu kreieren. Stattdessen basierte vieles auf Einzelaktionen. Auf das schnelle Umschaltspiel, mit dem die Quakenbrücker zu Beginn der Partie noch völlig überfordert waren, hatten sie sich mittlerweile deutlich besser eingestellt. Zudem arbeiteten die Gäste sehr gut unter den Körben und gestatteten den Panthers in der ersten Hälfte nur einen einzigen Offensiv-Rebound. Auf der anderen Seite verteidigten die Panthers insgesamt solide, leisteten sich jedoch vereinzelt Aussetzer und schickten die Niedersachsen häufig an die Freiwurflinie. All dies führte dazu, dass der Rückstand der Panthers bis zur Pause nahezu konstant blieb: Mit 35:39 ging es in die Kabinen.

Schwungvoll kamen die Panthers aus der Pause und verteidigten mit deutlich höherer Intensität als noch in Hälfte eins. Insbesondere Jonas Niedermanner erwies sich hierbei als Bereicherung und steckte seine Nebenmänner mit seiner Aggressivität an. Zwischenzeitlich blieb Artland über drei Minuten lang ohne Korberfolg. Gegen Ende des dritten Abschnitts sprang der Funke dann auch auf die Offensive der Panthers über: Zwar gelang beileibe noch nicht alles, doch die Schwenninger setzten Shaun Willett unter dem Korb nun immer besser in Szene und trafen auch die wichtigen Dreier: Per Distanzwurf brachte Chris Frazier die Hausherren erstmals seit Mitte des ersten Viertels wieder in Führung, Rytis Pipiras baute diese wenige Sekunden vor dem Ende des dritten Abschnitts per Dreier aus. Die Panthers entschieden das dritte Viertel deutlich mit 19:9 für sich entschieden und führten vor dem Schlussabschnitt mit 54:48. Das Momentum lag nun klar auf Seiten der Neckarstädter, weshalb die zweiminütige Viertelpause aus Sicht der Gastgeber eher ungelegen kam und das Geschehen beruhigte.

Zu Beginn der entscheidenden zehn Minuten glichen die Gäste schnell aus, sodass in der Folge das Pendel hin- und herschwang. Das schwache Reboundverhalten der Panthers kostete sie in dieser Phase wichtige Punkte, doch vorne konnten sie sich auf die in Hälfte zwei starken Jonas Niedermanner und Ivan Mikulic verlassen. Letzterer dirigierte das Spiel der Schwenninger in den entscheidenden Minuten mit einer guten Mischung aus Aggressivität in Richtung Korb und den richtigen Pässen zu den Mitspielern und verdrängte den glücklosen Nate Britt auf die Bank.

41 Sekunden vor dem Ende brachte der starke Zach Ensminger die Gäste per Dreier mit 67:66 in Führung, ehe Rytis Pipiras im nächsten Angriff einen offenen Dreier aus der Ecke liegen ließ und das Freiwurf-Spiel begann. Adrian Breitlauch vergrößerte den Abstand auf drei, Mikulic verwarf den anschließenden Dreier. Das Spiel war entschieden. Letztlich verdient setzten sich die Artland Dragons mit 69:66 durch. Bester Scorer der Panthers war Pipiras mit 18 Zählern.

Für die Panthers spielten: Nate Britt (5 Punkte/6 Assists/4 Rebounds), Chris Frazier (3/1/0), Shaun Willett (16/2/10), Ivan Mikulic (12/2/2), Grant Teichmann, Felix Edwardsson (0/0/1), Jonas Niedermanner (7/2/4), Rytis Pipiras (18/2/3), Kosta Karamatskos, Robin Jorch (5/3/5) und Kevin Bryant.