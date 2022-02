Volleyball-Regionalliga, Damen: TV Rottenburg – TV Villingen (Samstag, 12 Uhr). Nur vier Wochen nach dem ersten Spiel beider Mannschaften in der Villinger Hoptbühlhalle, stehen sich beide Teams am Sonntag erneut gegenüber. Am 22. Januar feierte Villingen in der damaligen Nachholpartie einen klaren 3:0-Erfolg. Diesen streben die Schwarzwälderinnen auch am Sonntag an, müssen sich aber auf einen völlig ungewohnten Spielbeginn einstellen. Rottenburg kämpft gegen den Abstieg aus der Liga und hat am vergangenen Wochenende mit dem Sieg beim USC Freiburg gezeigt, dass die Mannschaft diese Herausforderung angenommen hat. Einmal mehr müssen die Villingerinnen auf Nadine Hones achten. Die ehemalige Villingerin war schon im ersten Spiel beider Teams sehr stark.

„Die erste Partie gegen Rottenburg war sehr emotional. Der Gegner hat da einen guten Job gemacht und neben Nadine auch eine zweite gute Angreiferin, die wir unter Kontrolle bekommen müssen“, sagt Villingens Trainer Sven Johansson. Nachdem seine Mannschaft zuletzt gegen die unmittelbaren Titelkonkurrenten ausgezeichnete Leistungen zeigte und fleißig punktete, gilt es nun auch gegen die Teams aus der zweiten Tabellenhälfte das gleiche Engagement zu zeigen, um möglichst bald die Meisterschaft perfekt zu machen. „Auf jeden Fall ist Rottenburg besser, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Wir dürfen den Gegner keine Sekunde unterschätzen“, warnt Johansson.

Unter der Woche absolvierten die Villingerinnen sehr gute Trainingseinheiten, die den Trainer zuversichtlich stimmen. Zudem hatten die Einheiten eine hohe Qualität, da nahezu alle Spielerinnen dabei waren. Es fehlten nur die langzeitverletzte Maria Formella und Angreiferin Pauline Kemper, die auch nicht mit nach Rottenburg reisen wird. „Pauline hat seit längerer Zeit Rückenschmerzen. In Absprache mit ihr und unserem Teamarzt haben wir ihr jetzt eine Pause gegeben. Sie soll sich auskurieren, um im Saisonfinale wieder anzugreifen“, erläutert Johansson.

Ohne Kemper stellt sich das Villinger Team im Angriff außen von allein auf. Lisa Spomer und Lisa Grünwald sind gesetzt. Beide haben mehrfach nachgewiesen, dass sie Stützen im Team sein können. Jedoch entfällt damit der von Johansson so gerne vollzogene Doppelwechsel in Angriff und Zuspiel, da auf Annahme außen keine weitere Spielerin zur Verfügung steht. Eventuell wäre die junge Evelina Judin eine Alternative. Zunächst aber wird die stärkste Mannschaft beginnen.

Bereits am Samstag geht der Blick der Villingerinnen nach Tübingen. Dort nehmen sich die Villinger Verfolger, der gastgebende Tabellendritte und der Rangzweite Ludwigsburg, im direkten Duell gegenseitig wichtige Punkte ab. Laufen beide Partie nach den Vorstellungen der Villingerinnen, könnte bereits im nächsten Heimspiel, am 12. März gegen den USC Freiburg, der Wiederaufstieg in die Dritte Liga perfekt gemacht werden.