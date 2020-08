Ebenso wie die aktiven Fußballer bereiten sich auch die Schiedsrichter derzeit auf die kommende Saison vor. Im Donaueschinger Anton-Mall-Stadion waren die Referees der Schiedsrichtervereinigung Schwarzwald am vergangenen Samstag in Theorie und Praxis gefordert. Zunächst galt es 15 Regelfragen zu beantworten, ehe die Unparteiischen bei verschiedenen Distanzläufen und Sprints ihre Kondition unter Beweis stellen mussten. „Wir wollten alles an einem Tag an einem Tag durchziehen. Ein Lob gilt den Kollegen, die mit viel Disziplin an der Leistungsprüfung teilgenommen haben“, lobte Bezirks-Lehrwart Sven Pacher (Donaueschingen) seine Kollegen. Bild: Joachim Hahne

