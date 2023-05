Im A-Jugendverbandspokal setzte sich am Mittwochabend der SC Freiburg beim FC 08 Villingen ohne Müh und Not durch. Der Torreigen für den Sportclub begann früh. Bereits nach vier Minuten erzielte Marco Wörner die Führung für die Breisgauer. Zunächst ließ sich der Gastgeber davon nicht beeindrucken und versuchte sich Chancen zu kreieren. Gefährliche Torabschlussszenen konnten die in gewohnt weißer Spielkleidung auflaufenden Gastgeber gegen das starke Abwehrbollwerk um Freiburgs Abwehrchef Ifechukwu Ogbus jedoch nur selten verbuchen. Die wohl gefährlichste Torannäherung hatte David Seiferling auf dem Fuß. Sein Versuch scheiterte mit einem sehenswerten Distanzschuss aus gut 16 Metern am gut positionierten SC-Schlussmann Jaaso Jantunen, der den Ball über den Kasten zur Ecke lenkte (40.). Nur zwei Minuten später gelang es dem SC die Führung auf 2:0 zu erhöhen. Erneut war es Marco Wörner, der dieses Mal von einer Hereingabe des Teamkollegen Noah Darvich profitierte. Die butterweich und wohl temperierte Flanke von der linken Seite, nickte Wörner mit dem Kopf dankend ein.

xy A-Junioren Verbandspokal-Halbfinale, FC 08Villingen - SC Freiburg Video: Fabian Schönrock

Zur Pause hieß es damit 2:0. Nach dem Pausentee zeigten die Gäste mit motiviertem Anlaufverhalten, dass der Glaube an eine Pokalüberraschung trotz des Zwei-Tore-Rückstandes noch vorhanden ist. Doch die gnadenlos effektiven Gäste bestraften die Fehler der Villinger konsequent. Das 3:0 von Alex Echner (76.Minute) brach die Moral der Gastgeber. Nach Zuspielfehler von Torhüter Fabio Krißler, der den falschen Adressaten fand, zog Echner mit Tempo in den gegnerischen Sechzehner und spitzelte den Ball mit der Pike an den Innenpfosten. Von dort fand der Ball den Weg ins Villinger Gehäuse.

3:0 für den SC Freiburg Video: Fabian Schönrock

Das 4:0 für den SC zog den Gastgebern nur zwei Minuten später, endgültig den Zahn. Yann Sturm brachte mit seinem Tor die Vorentscheidung. Im Sechzehner tanzte der Angreifer mit simpler Körpertäuschung Verteidiger Lars Ludwig aus und platzierte den Ball unhaltbar für Keeper Krißler ins lange Eck.

A-Junioren Verbandspokal-Halbfinale FC 08 Villingen gegen SC Freiburg Video: Fabian Schönrock

Das letzte Tor eines in der zweiten Halbzeit recht einseitigen Fußballabends, gelang Leon Catak drei Minuten vor dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Sven Pacher.

A-Junioren Verbandspokal-Halbfinale FC 08 Villingen gegen SC Freiburg Video: Fabian Schönrock

Vor der Kulisse von 350 Zuschauern feierte der SC Freiburg den hochverdienten Sieg gegen eine nie aufsteckende Villinger Truppe, die sich teuer verkaufte, am Ende jedoch das Nachsehen gegen die individuell stark auftrumpfenden Freiburger, die das Finalticket nach dem 5:0-Auswärtserfolg souverän lösten. Im Endspiel um den Verbandspokal am 18.Mai um 17 Uhr trifft der A-Junioren-Bundesligist damit auf den Offenburger TV.

Schiedsrichter: Sven Pacher

Zuschauer: 350

Tore:0:1 Wörner (4.), 0:2 Wörner (42.), 0:3 Echner (76.), 0:4 Sturm (78.), 0:5 Catak (87.)