Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Gökcen Sarikaya wird auch in der kommenden Saison die zweite Mannschaft der DJK Villingen trainieren. „Für mich war es keine Frage, ob ich weitermache. Ich kenne viele der Jungs und will sie weiterentwickeln“, sagt der Coach der DJK-Reserve. Sarikaya hat im vergangenen Sommer das Traineramt beim A-Ligisten übernommen. Er war allerdings schon zuvor als Co-Trainer bei seinem Vorgänger Adrian Schade tätig und zudem Jugendtrainer bei der DJK. Dass die Villinger bislang noch sieglos am Tabellenende stehen, liegt für ihn vor allem am Verletzungspech in der ersten und zweiten Mannschaft. Sarikaya: „Wir hatten Woche für Woche mindestens fünf, sechs neue Spieler in der Startelf.“

