Fußball vor 17 Minuten

Samet Yilmaz sichert Villingens A-Junioren einen Punkt im Spitzenspiel. Mit Videos!

Die Partie in der A-Jugend-Verbandsliga beim FC Radolfzell endet unentschieden. Am Bodensee hätten die Gäste sogar gewinnen können, in der Schlussphase war jedoch selbst der Punktgewinn gefährdet.