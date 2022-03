von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Zur Saison 2022/23 wird Salvatore Guaglianone neuer Spielertrainer des SV Nußbach. Damit löst der auch unter „Salva“ bekannte angehende B-Lizenztrainer den aktuellen Coach Uwe Freigang im Sommer ab.

In Nußbach ist Guaglianone kein Unbekannter. Er hat bereits einige Spiele für den SVN bestritten und war maßgeblich am letzten Aufstieg in die Kreisliga A 2016/17 beteiligt. In den vergangenen zwei Jahren konnte der neue Coach des B-Ligisten bereits als Co-Trainer einiges an Erfahrung sammeln, was ihm den Einstieg in die Lizenzlehrgänge vereinfachte.

Die sportliche Leitung des SVN mit Spielausschuss Marcel Hettich und Sportvorstand Manuel Pfau blickt damit positiv in die neue Saison und arbeitet nun gemeinsam mit dem neuen Trainer daran, den Kader für die kommende Spielzeit zu verstärken. Hauptziel ist es, die Kaderbreite und damit die Qualität zu erweitern und gleichzeitig die noch junge Mannschaft mit erfahrenen Spielern zu ergänzen, um sich so wieder längerfristig nach oben zu arbeiten.