von Thomas Wild

Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – SV Kuppenheim 0:3 (0:1). Mit dem Anpfiff der Partie zeigte der Gast, dass er sich 1:7-Heimpleite gegen Denzlingen gut erholt hatte. Donaueschingen hatte in den Anfangsminuten Mühe, den Gegner vom Tor fernzuhalten, wurde dann aber besser. Max Schneider (6.) brachte aus zehn Metern nicht genügend Druck hinter eine Flanke von Stephan Ohnmacht. Nur 60 Sekunden später wurde Ohnmacht in letzter Sekunde nach guter Einzelleistung am Fünfmeterraum geblockt. In Minute neun strich der erste gefährliche Abschluss der Gäste am Tor der DJK vorbei.

Wieder nur 60 Sekunden später folgte die nächste gefährliche Aktion der Gäste. Ein Abschluss aus der Drehung aus 18 Metern strich knapp an der langen Ecke vorbei. Alexander Schuler (13.) hämmerte eine Direktabnahme nach Flanke des agilen Andreas Albicker deutlich über das Tor. In Minute 26 folgte die größte Chance des Spiels. Ohnmacht wurde freigespielt und lief zentral alleine auf das gegnerische Tor zu. Ohnmacht agierte zu unentschlossen, sodass ein Abwehrspieler noch zur Ecke klärte. Die DJK danach zwar am Ball, wirkte jedoch zu unkonzentriert.

In Minute 40 folgte die kalte Dusche. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konterte Kuppenheim eiskalt und erzielte Kardogan Faruk mit einem nicht alltäglichen Abschluss aus 25 Metern in den Winkel die Führung der Gäste. Wieder nur eine Minute später scheiterte Raphael Schorpp am Torhüter der Gäste. Auch bei einer Möglichkeit von Benedikt Ganter war Torhüter Bachmeier auf dem Posten.

Wer nun dachte, die DJK brennt in Halbzeit zwei ein Feuerwerk ab, wurde schnell enttäuscht. Es folgte die mit Abstand schwächste Halbzeit in einem Verbandsliga-Heimspiel. In Minute 66 erhöhte Yannis Otto mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 0:2. Spätestens jetzt war jedem der Zuschauer klar, dass dieses Spiel entschieden ist, zumal Kuppenheim in der 71. Minute eine weitere Unentschlossenheit der DJK zum 0:3 nutzte. Der Gast beherrschte nun das Spiel nach Belieben. Donaueschingen muss nun ganz schnell wieder in die Spur finden, sonst zeichnet sich eine ganz schwierige Saison ab. Tore: 0:1 (40.) Kardogan, 0:2 (66.) Otto, 0:3 (71.) Balzer), SR: Thomas Renner (Meßkirch), ZS: 260

DJK Donaueschingen: Schulz, Erndle, Sarr, Wild Albicker, Ganter (74. Künstler), Reich (60. Sauter), Schuler, (74. Müller), Schorpp, Schneider (83. Brandon Beau), Ohnmacht.

Trainerstimmen:

Matthias Frieböse (SV 08 Kuppenheim): „Ein großes Kompliment an meine Elf, die nach dem 1:7 zurückgekommen ist. Donaueschingen war nur ansatzweise gefährlich. Der Sieg ist verdient.“

Tim Heine (DJK Donaueschingen): „Dieses Spiel benötigt keine tröstenden Worte, sondern ernste Worte. Uns fehlt im Abschluss die Entschlossenheit und das seit drei Spieltagen. Mit der Leistung der zweiten Hälfte, mit der wir unsere Zuschauer enttäuscht haben, können wir in der Liga nicht bestehen.“