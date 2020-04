von Manfred Minzer

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Roland Waldraff wird ab Sommer neuer Trainer der Herrenmannschaft beim SV Döggingen. Waldraff hat die B-Trainerlizenz und ist in Fußballkreisen im Schwarzwald als erfahrener Übungsleiter bekannt. Er ist seit über 25 Jahren im Aktivenbereich tätig. Zuletzt war er Coach bei der SG Riedöschingen-Hondingen. Große Erfolge erzielte Waldraff beim FC Hochemmingen, den er von der Kreisliga B bis in die Bezirksliga führte. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe in Döggingen mit dem Ziel, eine junge Mannschaft zu formen und im oberen Tabellenbereich zu etablieren.

Fußball Bis Ende April soll alles klar sein – Trainerfrage bei höherklassigen Vereinen der Region Das könnte Sie auch interessieren