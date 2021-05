von Lothar Herzog

Ringen: Reichen sechs Wochen Vorbereitungs-Training für die Ringer vor dem Saisonstart? Angesichts immer noch geschlossener Sporthallen stellte der Vorsitzende des KSV Taisersdorf, Stephan Endress, diese drängende Frage beim Verbandstag zur Diskussion. Die Meinung einzelner Vereinsvertreter, dass eine Mannschaftsrunde ohne Zuschauer keinen Sinn mache, wurde von einer großen Mehrheit nicht geteilt.

Andreas Weber vom KSV Wollmatingen sah in Mitte Juni den Zeitpunkt, ab dem wieder Mattentraining stattfinden müsse, wenn die Runde am 4. September beginnen soll. Während Ralf Sauer (ASV Urloffen) sechs Wochen als Minimum bezeichnete und für eine Rückkehr auf die Matten mit oder ohne Besucher plädierte, sprach Daniel Neumaier (VfK Mühlenbach) gar von zehnwöchiger Vorbereitungszeit, weshalb er ein Rundenbeginn erst im Oktober und eine Einteilung der Ligen in jeweils zwei regionale Gruppen empfahl. Barbara Pfaff (SV Triberg) gab zu Bedenken, dass in den Sommerferien die Sporthallen grundsätzlich geschlossen seien. Steffen Mack vom KSV Gottmadingen warnte: „Wenn wir wieder nicht ringen, ist der sportliche Schaden weitaus größer, als wenn wir nur sechs Wochen für die Vorbereitung haben.“

Martin Aßmuth als Verbands-Rechtsausschuss dämpfte die Erwartungen. Noch im Juni auf die Matten zu können, sei für Kontaktsport realistisch gesehen kaum möglich. „Ich bin bereit, als Bürgermeister meinen Kollegen hinsichtlich der Hallenöffnung für Kontaktsport ein Empfehlungsschreiben zu versenden“, bot Aßmuth an. Er räumte auf die Frage von Markus Eichin (SV Gresgen) ein, dass Corona-Tests vor dem Mannschaftskampf eine Option sein könne, um Sport und Zuschauer zu ermöglichen. Dies sei im Ministerium aber noch nicht diskutiert worden.

Matthias Brenn (KSV Tennenbronn), neu gewählter Sportreferent bremste allzu große Erwartungen: „Ich bin schon länger Teil eines Vereins. Wir bewegen uns sehr viel im spekulativen Bereich, Papier ist geduldig. Wenn es Öffnungen gibt, wollen auch kulturelle Vereine wieder Veranstaltungen anbieten. Das Problem wird sein, wie wir alles unter einen Hut bringen“. Den Vorschlag von Egon Bader (VfK Radolfzell), bei späterem Beginn Vor- und Rückkämpfe am gleichen Kampftag auszurichten, um bis Weihnachten fertig zu werden, fand der neue Präsident Ralf Schick „eine Überlegung wert“.

Grundvoraussetzung für die Mannschaftsrunde sei Schick zufolge, dass sechs Mannschaften pro Liga an den Wettkämpfen teilnähmen. Wenn mindestens 50 Prozent der Kämpfe beendet seien, werde die Saison gewertet. Auf diese Kriterien habe man sich bei der Verbandssitzung der ARGE Baden-Württemberg geeinigt. Die Hallenprobleme seien ihm bekannt. Da Outdoor-Training für Krafttraining und Kondition derzeit schon möglich sein, müssten sechs Wochen Mattentraining vor dem Rundenstart ausreichen. Bei der Einteilung in regionale Gruppen gebe es immer gegensätzliche Meinungen und Unzufriedenheit. „Deshalb bin ich davon kein Freund, auch nicht, über Weihnachten hinaus zu ringen“, äußerte sich Schick. Man werde sich im Präsidium besprechen und die Meinung der Vereine abfragen. Aber der Verband müsse sich an Gesetze und Vorgaben halten, stellte der neue SBRV-Chef klar.

Der neue Kampfrichterreferent Torsten Baumgartner (Adelhausen) sprach vom Thema „Vereine werbt für Kampfrichter“. Aktuell habe der Verband nur noch 25 aktive Kampfleiter, und es würden immer weniger. Pro Kampftag brauche es für die Einteilung in den Verbandsligen 15 Mattenleiter. „Dann sind noch keine Jugend- und Schülerkämpfe besetzt“, machte Baumgartner auf prekäre Situation aufmerksam. Er forderte die Vereinsvertreter auf, geeignete Kandidaten auf das Amt anzusprechen.