Biathletin Janina Hettich vom SC Schönwald ist in der Weltspitze angekommen. Im SÜDKURIER-Interview spricht die 24-Jährige über die bisherige Saison und blickt auf die Weltmeisterschaft in Pokljuka (10. bis 21. Februar).

Janina, Sie haben nach zwei Monaten bereits 19 Weltcup-Rennen in den Beinen. Wie froh sind Sie, dass es nun bis zur WM eine zweiwöchige Wettkampf-Pause gibt?Mittlerweile bin ich schon froh. Die harten Strecken in Oberhof und die Höhe in Antholz