Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: Der FC Gütenbach führt die Kreisliga B 3 an und hat zudem auch den besten Punktequotienten in der Liga. Somit wären die Gütenbacher nach dem Vorschlag des Südbadischen Verbandes Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A. Spielertrainer René Kaltenbach wird auch bei einem Aufstieg Coach der Gütenbacher bleiben. „Wir haben uns bereits in der Winterpause geeinigt. Es läuft wunderbar und die Mannschaft hat sich super entwickelt und noch gute Perspektiven“, begründet Kaltenbach seinen Entschluss und fügt schmunzelnd an: „So lange es meine Knochen noch mitmachen, bleibe ich auch Spielertrainer.“

