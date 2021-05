von Lothar Herzog

Ringen: Der Südbadische Ringerverband (SBRV) wird von einem neuen Präsidenten geführt. Beim Verbandstag in Hofstetten wurde am Freitag der bisherige Sportreferent Ralf Schick (Ettenheim) einstimmig zum Nachfolger von Martin Knosp (Urloffen) gewählt. Entgegen früherer Verbandstage überwogen aufgrund der Corona-Pandemie und des anstehenden Stabwechsels an der Spitze diesmal nicht die sportlichen Belange, sondern Emotionen.

In seinem Rückblick bedauerte Knosp, dass im vergangenen Jahr sämtliche Deutsche Meisterschaften (DM) in allen Altersklassen ausgefallen waren. „Für Athleten, die sich durch vordere Platzierungen bei den Landesmeisterschaften die Teilnahme an den Titelkämpfen gesichert hatten, war das besonders bitter. Ich weiß, wie schmerzhaft das ist“, erinnerte sich der scheidende Präsident an den deutschen Olympiaboykott 1980. Damals galt Knosp als aussichtsreicher Kandidat für den Olympiasieg.

Bitter sei es auch für fünf SBRV-Vereine gewesen, die ihre Jubiläen nicht hätten feiern können. Der Verband habe alles Mögliche versucht, um 2020 eine Verbandsrunde auf die Beine zu stellen. Nachdem sich immer mehr Vereine abgemeldet hätten, sei versucht worden, mit einer Freundschaftsliga das Ringen am Leben zu erhalten. Leider habe das Corona-Virus auch dies ausgebremst. Seit 2000 habe der SBRV in der Gesamtwertung der Deutschen Meisterschaften mit einer Ausnahme immer auf dem Treppchen gestanden und achtmal den Sieg geholt, bilanzierte Knosp zufrieden.

Finanziell kam der Verband Knosp zufolge gut durch die Krise. Es fehle derzeit allerdings jegliche Planungssicherheit und von der Politik werde man im Stich gelassen. „Welchen Schaden Corona bei den Vereinen hinterlassen hat, ist noch nicht abschätzbar. Bei den Kaderathleten, die am Olympiastützpunkt trainieren konnten, ist eine große Bereitschaft vorhanden. Bei der Jugend muss abgewartet werden“, so Knosp. Sein Anspruch als Präsident sei immer gewesen, alle fair zu behandeln und den Sport an die erste Stelle zu rücken. Dabei habe er auch über den Tellerrand hinausgeblickt. „Es war mir eine Ehre, diesen tollen Verband 16 Jahre führen zu dürfen. Diese Zeit möchte ich nicht missen. Wenn ich dabei jemanden zu hart angegangen habe, entschuldige ich mich dafür“, sagte Knosp mit gebrochener Stimme.

Für seine emotionalen Worte erhielt das Urloffener Urgestein von den stehenden Vereinsvertretern minutenlang Applaus. Auch Ralf Schick sprach nach seiner Wahl von einer Ehre, in die großen Fußstapfen von Martin Knosp treten zu dürfen. Er, so Schick, sei sich der großen Verantwortung bewusst. Aber er übernehme einen gut geführten Verband, hinter dem ein starkes Team aus erfahrenen und motivierten Funktionären stehe.

Die frei gewordene Position des Sportreferenten übernahm Matthias Brenn (Tennenbronn), der ebenso einstimmig gewählt wurde wie Vizepräsident Verwaltung Werner Schüler (Waldkirch). Neue Pressereferentin ist Dorothea Oldak (Seelbach). Die Kampfabstimmung um die Funktion des Jugendreferenten – Amtsinhaber Klaus Blank (Radolfzell) hatte sich nach 42 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt – entschied Ralf Wendle (Altenheim) gegen Gerhard Broghammer (Tennenbronn) für sich. Neuer Kampfrichterreferent ist Torsten Baumgartner (Adelhausen), der Thomas Knosp (Bonndorf) ablöste. Weitere Änderungen im Präsidium gab es nicht.

Martin Knosp und Klaus Blank wurden aufgrund ihrer langjährigen Verdienste für das Ringen zu Ehrenmitgliedern des SBRV ernannt. Wie Schick in seiner Laudatio betonte, habe Knosp durch seine zahlreichen sportlichen Erfolge auf nationaler und internationaler Bühne positiven Einfluss auf den SBRV genommen und sich für den Deutschen Ringerbund und andere Sportfachverbände eingesetzt. 1987 zum Vizepräsidenten Sport und 2001 zum Präsidenten gewählt, bringe er es im SBRV auf 34 Jahre Funktionärstätigkeit, hob Schick hervor.

Krankheitsbedingt konnte Klaus Blank die Ehrung nicht entgegennehmen, sie wird nachgeholt. Blank hatte laut Schick 20 Jahre beim Heimatverein Lahr-Kuhbach gerungen und wurde bereits mit 31 Jahren zum Jugendreferenten des SBRV gewählt. Blank habe sich immer sehr stark für die Jugend engagiert. Seine Wahl 1997 zum Jugendreferenten des DRB sei ein Vorteil für den SBRV gewesen, urteilte der neue Verbandspräsident Schick.