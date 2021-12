Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Team Ehingen Urspring 96:93 (19:20, 31:21, 21:27, 25:25). Pflichtsieg eingefahren: Acht Schwenninger Basketballer vermeiden eine böse Überraschung und gewinnen das Weihnachtsspiel gegen Ehingen mit 96:93.

Basketball Krimi im Derby: Wiha Panthers Schwenningen verlieren bei den Tigers Tübingen dramatisch Das könnte Sie auch interessieren

Die brennenden Fragen zu den Schwenninger Basketballern in ihrem Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten waren: Wie würden sie auf die bittere 73:74-Niederlage bei den Tigers Tübingen drei Tage vorher reagieren? Und wie frisch würden die fünf stark belasteten Spieler sein, die die komplette zweite Hälfte durchspielten? Das erste Viertel gegen Ehingen lieferte noch keine klare Antwort, denn es begann recht fahrig.

Grant Sitton (am Ball) war zwischenzeitlich von der Ehinger Defensive nicht aufzuhalten. | Bild: Maurice Sauter

Die Panthers, aber auch die Gäste leisteten sich vorne wie hinten einige leichtsinnige Fehler, sodass sich ein temporeiches, aber auch wildes Spiel ohne das ganz hohe Niveau entwickelte. Einer hebte sich jedoch ab: Raiquan Clark erzielte im ersten Viertel elf Zähler und sorgte maßgeblich dafür, dass die Panthers nach zehn Minuten nicht klarer als mit 19:20 hinten lagen.

Grant Sitton läuft heiß

Inspiriert durch einen brandheißen Grant Sitton, der im zweiten Viertel fünf Dreier in Folge versenkte, steigerten sich die Gastgeber in der Folge. Wirklich absetzen konnten sie sich jedoch zunächst nicht: Die Gäste, die mehr Dreier als Zweier warfen, hielten sich mit einer ordentlichen Trefferquote im Spiel. Erst gegen Ende der ersten Hälfte, als die Neckarstädter einige defensive Stops in Folge erreichten, bauten sie ihren Vorsprung mit einem 10:0-Lauf aus. Zur Pause führte das Team von Trainer Alen Velcic mit 50:41.

David Cohn (am Ball) findet Raiquan Clark (links). | Bild: Maurice Sauter

Ein sicheres Polster war dies jedoch noch lange nicht, wie das dritte Viertel demonstrierte. Die Donaustädter hielten an ihrer Dreier-lastigen Offensive fest – und hatten damit Erfolg. So machten die Gäste den Rückstand im dritten Abschnitt nahezu vollständig wett und waren zwischenzeitlich wieder bis auf einen Punkt an den schwach verteidigenden Panthers dran. Bei denen gab Raiquan Clark zeitweise den Alleinunterhalter in der Offensive, was mitunter leicht ausrechenbar war. Vor dem Schlussabschnitt stand es nur noch 71:68.

Nervenschlacht am Ende

Das Schlussviertel war dann die gleiche Nervenschlacht wie im Derby in Tübingen. Ehingen wurde nun immer frecher und ging sogar acht Minuten vor dem Ende erstmals seit Anfang des zweiten Viertels wieder in Führung. Ihre Dreierquote steigerten die Gäste immer weiter – auf bis zu knapp 50 Prozent bei mehr als 30 Versuchen. Insbesondere Tyler Cheese und Munis Tutu trafen fast jeden Wurf.

Clark rettet den Tag

Zwischendurch schienen die Gastgeber die Kontrolle wieder zurückerobert zu haben, ehe die Ehinger zwei Minuten vor dem Ende wieder in Führung gehen. Als dann Takiula Fahrensohn 78 Sekunden vor Schluss einen heldenhaften Dreier zum 93:90 für die Gäste verwandelte, bahnte sich das Unheil aus Schwenninger Sicht bereits an. Raiquan Clark schwang sich dann aber zum Matchwinner auf, machte sechs Punkte in Folge und rettete den wiha Panthers damit den schmeichelhaften 96:93-Sieg. Weiter geht es am kommenden Sonntag bei den formstarken Nürnberg Falcons.