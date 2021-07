von Manuel Schust

Basketball: Mit der Verpflichtung von Quatarrius Wilson haben sich die Wiha Panthers die Dienste eines heiß umworbenen Big Man gesichert. Zuletzt machte der 25-Jährige als Schlüsselspieler beim niederländischen Pokalsieger auf sich aufmerksam und soll den Schwenningern nun zu mehr Stabilität verhelfen.

Spätestens nach der gestrigen Veröffentlichung des Spielplans für die Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga ProA fiebern die Basketballfans auf den Saisonstart hin. Am Samstag, 18. September, beginnt für die Panthers die neue Spielzeit mit einem Heimspiel in der Deutenberghalle gegen Phoenix Hagen.

Mit am Start ist dann auch Neuzugang Quatarrius Wilson. Der 2,04 Meter große Amerikaner hat in der vergangenen Saison in der 1. niederländischen Liga für Furore gesorgt. In seinem ersten Profijahr führte der Big Man die Basketball Academie Limburg (Weert) zum überraschenden Gewinn des niederländischen Pokalwettbewerbs. Im Finale trumpfte Quatarrius Wilson mit 14 Punkten und zwölf Rebounds auf und steuerte zudem fünf Assists zum ersten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte des Klubs bei.

Der aus Mobile im US-Bundesstaat Alabama stammende Wilson hatte zuvor vielversprechende Leistungen an den NCAA Division 1-Colleges McNeese State und Southeastern Missouri State gezeigt. Gleich in seinem ersten Jahr als Profi wusste er zu überzeugen. Seine Debütsaison in Europa beendete der Amerikaner mit beeindruckenden 14,7 Punkten und dem ligaweiten Bestwert von 10,1 Rebounds. Wer als Rookie in Europa solche Zahlen auflegt, dessen Name landet automatisch in den Notizbüchern und auf den Wunschlisten verschiedener Trainer.

Auch Panthers-Trainer Alen Velcic hatte schon früh ein Auge auf Wilson geworfen. „Quatarrius war in dieser Transferperiode von Anfang an meine Wunschverpflichtung für die Position fünf. Wir freuen uns riesig darüber, dass sich ein so vielversprechender Spieler für uns entschieden hat“, berichtet Velcic und fügt an: „In der vergangenen Saison haben wir oft zu schlecht bei den Rebounds gearbeitet. Quatarrius Wilson wird uns dabei helfen, mehr Präsenz unter den Körben zu haben. Mit seiner guten Beinarbeit passt er hervorragend zu unserem schnellen Umschaltspiel. Darüber hinaus ist er ein guter Pick and Roll-Spieler, der in der Zone auf vielseitige Weise konstant punkten kann.“

Neben Quatarrius Wilson stehen für die kommende ProA-Saison Chris Frazier, Lamonte Bearden, Luka Dolman, Till Isemann, Leon Hoppe und Raiquan Clark im Kader der Schwenninger Basketballer. Die Verhandlungen mit weiteren Spielern sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und die Wiha Panthers hoffen, schon bald weitere Verpflichtungen vermelden zu können.