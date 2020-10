Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (ju) FC Schönwald – NK Hajduk Villingen 2:2 (0:1). Im Nachholspiel gerieten die Platzherren schon nach vier Minuten in Rückstand. Danach verwalteten das Hajduk-Team in der ausgeglichenen Partie den Vorsprung bis zur Pause. Nach der Halbzeit drängte Schönwald auf den Ausgleich und wurde nach sechs Minuten durch Pfau belohnt. Die Freude der Schönwälder Fans währte jedoch nur 15 Minuten, als die Gäste die 1:2 Führung erzielten. Die Gastgeber gaben aber nicht auf und erkämpfen in Minute 76 den erneuten Gleichstand. Tore: 0:1 (4.) Hrvoje Jozinovic, 1:1 (51.) Kevin Pfau, 1:2 (66.) Josip Jozinovic, 2:2 (76.) K. Pfau. Gabriel Gasic. ZS: 50. SR: Armin Niedermeier (Niedereschach).

FC Gütenbach – SG Buchenberg/Neuhausen 1:2 (1:1). Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner. Das SG-Team kam nach 32 Minuten durch Hettich zur Führung. Nur sieben Minuten später erzielte Gütenbachs Spielertrainer Kaltenbach den Ausgleich, der bis zur Halbzeitpause hielt. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde Gütenbach mit dem erneuten Rückstand von Laufer überrascht. Die Gastgeber waren zwar ein fast gleich-wertiger Gegner, aber im Abschluss zu unentschlossen. Tore: 0:1 (32.) Alexander Hettich, 1:1 (39.) René Kaltenbach, 1:2 (46.) Armin Laufer. ZS: 70. SR: Ralf Gerspacher (Feldberg).SG

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – Spfr Neukirch abgesagt