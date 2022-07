von Kai Blandin

Fußball-Testspiel: FC Hochemmingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Es ist ein besonderes Ereignis. Der FC Hochemmingen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen, und da versteht es sich von selbst, dass dieser runde Geburtstag in entsprechendem Rahmen begangen wird.

„Für uns eine Selbstverständlichkeit“

„Als mich Dieter Storz, AH-Abteilungsleiter dort und ein guter Freund von mir, fragte, haben wir keinen Moment gezögert. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir eine solche Einladung gerade von Nachbarvereinen gerne annehmen“, berichtet Arash Yahyaijan, Sport-Vorstand des FC 08 Villingen. Und so treten die Schwarz-Weißen im Rahmen des Jubiläums-Sportfestes am Samstag um 14 Uhr gegen die Gastgeber an.

Fußball Trainerwechsel in Dauchingen: Neumann für Holik Das könnte Sie auch interessieren

Selbst wenn sich die sportliche Herausforderung für die Mannschaft von Marcel Yahyaijan in Grenzen hält. „Die Liga des Gegners ist in der Vorbereitung ohnehin zweitrangig“, wie der Villinger Trainer betont. Die Hochemminger spielen auf Bezirksebene, sie treffen dort normalerweise auf Gegner wie Pfaffenweiler, Bräunlingen oder Tennenbronn.

Großer Kader bei Villingen

Deshalb dürfte die Partie für sie neben den Feierlichkeiten ein echtes Highlight darstellen. „Hinter uns liegt erneut eine Woche mit sehr intensiven Einheiten, viele Spieler werden schwere Beine haben. Aufgrund dieser Trainingssteuerung wird bei einigen die Kraft nicht für 90 Minuten reichen, deshalb werden wir das Spiel mit einem großen Kader bestreiten und trotzdem mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angehen“, erläutert der Villinger Coach.

Singen Die Geißböcke aus Köln kommen zum Trainieren und für den FC Singen steht viel Arbeit an Das könnte Sie auch interessieren

Ihren Plan in der Vorbereitung haben Yahyaijan und sein Trainer-Team genau ausgeklügelt, alles im Hinblick auf das erste Pflichtspiel in drei Wochen im Pokal. Deshalb passt ihnen die Partie in Hochemmingen ganz gut, selbst wenn es wohl viele Wechsel geben wird. Doch bekommen dadurch zahlreiche Akteure Spielpraxis, die elf Neuzugänge können weiter integriert und an der Abstimmung gefeilt werden.

Im Anschluss an dieses Testspiel anlässlich des Vereinsjubiläums treten noch die U19-Mannschaften der beiden Clubs gegeneinander an. Hochemmingen bildet in der Jugend zusammen mit Oberbaldingen und Aasen die SG Ostbaar, die A-Junioren spielen normalerweise in der Landesliga. Nun dürfen sie sich mit dem Oberliga-Aufsteiger aus Villingen messen, für den es der erste Test auf die neue Saison ist.