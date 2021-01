Am Wochenende Weltcup-Springen der Frauen auf der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt

Skispringen: Zweimal Weltcup-Skispringen in einem Winter im Hochschwarzwald – das gab es noch nie. Nach der Weltelite der Männer direkt nach Dreikönig gastieren am letzten Januar-Wochenende die Frauen erstmals in Titisee-Neustadt. „Die