von Holger Rohde

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) SG Marbach/Grüningen – FC Weisweil (Samstag, 15.30 Uhr in Marbach). In einem richtungweisenden Duell empfängt die SG den Aufsteiger und Tabellenvorletzten aus dem Freiburger Hinterland. Das Ziel der Gastgeber ist klar: Der dritte Saisonsieg soll eingefahren werden. Aktuell hat die SG Marbach vier Punkte Vorsprung auf den FC Weisweil und einen Zähler auf den ersten von drei Abstiegsplätzen. Weisweil feierte am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Hochrhein seinen ersten Saisonsieg. Das Team von Trainer Daniel Reisle kassierte zuvor vier Niederlagen. Die Gastgeberinnen um Trainer Patrick Brachat setzen auf eine wieder kompaktere Abwehr als in Niederhof. Immerhin gab es bei den drei Auswärtsniederlagen 13 Gegentreffer. Auf eigenem Platz sieht die Bilanz deutlich besser aus.

SC Hofstetten – Sportfreunde Neukirch (Samstag, 18 Uhr). Eine pikante Aufgabe wartet auf Aufsteiger Neukirch im Kinzigtal. Die Gastgeberinnen verloren zwar zuletzt 0:7 gegen Tabellenführer Gottenheim, gewannen davor jedoch zweimal überraschend mit jeweils 3:2 gegen Wittlingen und Marbach/Grüningen. Von daher weiß Neukirchs Trainer Frank Furtwängler, dass auf seine Elf eine schwere Hürde zukommt. Bisher hat der Aufsteiger in jedem Spiel getroffen, allerdings dreimal trotz drei eigener Treffer mit 3:5, 3:4 und 3:8 dennoch verloren. Gegen Marbach und Gengenbach mit je 1:3. Die Defensive ist aktuell nicht stabil genug. Die bisherigen 23 Gegentreffer bei den fünf Niederlagen sind zu viel. Nur am ersten Spieltag gab es beim 5:1-Erfolg gegen Hegau Grund zum Jubeln. In der Tabelle ist es ein ganz wichtiges Spiel für beide. Der Tabellenletzte könnte mit einem Auswärtssieg gleichziehen, Hofstetten wiederum sich selbst von einem Abstiegsrang befreien.

Landesliga

SG Marbach/Grüningen II – SV Todtnau (Samstag, 13 Uhr in Grüningen). Als Tabellenletzter mit null Punkten und 27 Gegentoren in vier Partien ist die SG-Reserve gegen den Aufsteiger wieder in der Außenseiterrolle. Die Gäste vom Feldberg haben bereits vier Punkte und kamen dabei gegen Weizen (3:0) und in Litzelstetten (1:1) zu zwei erfolgreichen Begegnungen.