Fußball-Oberliga, A-Junioren: FSV Hollenbach – FC 08 Villingen 1:3 (0:1). (daz) Aufsteiger FC 08 Villingen ist mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. „Wir haben eine starke Partie gezeigt. Spielerisch und kämpferisch hat mir der Auftritt gefallen. Wir haben uns in der ersten Partie gleich an das höhere und schnellere Niveau gewöhnt“, freute sich 08-Trainer Reiner Scheu.

Die Scheu-Elf ging gleich mit dem ersten richtigen Angriff in Führung. Deni Velagic (10.) schloss die Aktion mit dem 0:1 ab. Danach hatten die Villinger die Partie im Griff und weitere Möglichkeiten, um den Vorsprung auszubauen. Somit ging die Pausenführung auch in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel wurde Hollenbach stärker, Villingen jedoch hatte gute Kontermöglichkeiten. Nach einer Stunde gelang den Gastgebern der Ausgleich. Nun war die Partie offen. Dass sie nicht zugunsten der Gastgeber kippte, war der erneuten Führung der Villinger zu verdanken. Elias Braun (73.) gelang das 1:2. In der Nachspielzeit stellte Flavio Vogt (90+3) den 1:3-Endstand her. „Wir müssen noch an der Chancenverwertung arbeiten. Diese Partie sollte Zuversicht für die kommenden Aufgaben geben“, ergänzte Scheu.

Oberliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – 1. FC Heidenheim 0:4 (0:1). Die Gastgeber zeigten in Halbzeit eins eine gute Partie. „Das war taktisch sehr diszipliniert“, sagt 08-Trainer Sascha Duffner. Die Gäste zeigten sich da abgeklärter beim Torabschluss und nutzten in Minute 30 eine von zwei Möglichkeiten der ersten Halbzeit zur Führung.

Gastgeber Villingen kam sehr motiviert zur zweiten Halbzeit auf den Platz, doch die Gäste schlugen gleich zweimal (42./46.) zum 0:3 zu. Diese Treffer hinterließen bei Villingen Wirkung. Beide Treffer erzielten die Gäste per Kopf. Einmal nach einem Eckball und einmal noch einem Freistoß. „Das waren zwei echte Tiefschläge“, ergänzt Duffner. In Minute 69 erhöhte Heidenheim auf 0:4. „Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, ist aber um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wir haben gesehen, dass wir in der Liga mithalten können. Heidenheim war uns bei der Effektivität der Chancenauswertung voraus“, ergänzt Duffner, dessen Mannschaft am kommenden Spieltag beim SC Freiburg II antreten muss.