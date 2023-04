SSC Donaueschingen – SG Kirchen-Hausen 2:4 (1:1)

In einer zerfahrenen Angelegenheit bestrafte Kirchen-Hausen die Donaueschinger Fehler konsequent, spielte seine Konter gut aus und nahm so die drei Punkte mit nach Hause. Tore: 1:0 Jallow (22.), 1:1 Krukenberg (28.), 1:2 Stihl (55.), 1:3 Avci (65.), 2:3 Schmid (87.), 2:4 Stihl (90.). SR: Niedermeier. ZS: 50.

SV Grafenhausen – SG Friedenweiler/Rötenbach 6:1 (3:0)

Das Spiel war für die Gäste bereits gelaufen, als es noch nicht einmal richtig begonnen hatte: In der zweiten Minute zückte der Schiedsrichter Rot gegen einen SG-Akteur. „Fast 90 Minuten zu zehnt beim Tabellenzweiten zu spielen ist schon hart“, analysierte Friedenweilers Trainer Johannes Wilde. Tore: 1:0 Rosa (4.), 2:0 D. Eichhorn (7.), 3:0 M. Eichhorn (33.), 4:0 Sauer (50.), 4:1 Willmann (71.), 5:1 Teraina (80.), 6:1 Kaiser (82.). SR: Braun. ZS: 100.

SV TuS Immendingen – TuS Blumberg 4:2 (2:2)

Durch einen Abwehrfehler geriet Immendingen in Rückstand. Per direkt verwandeltem Freistoß glich der SV aus, auch die erneute Gästeführung wussten die Heimelf zu egalisieren. Eine sehenswerte Einzelleistung brachte die Gastgeber zum ersten Mal in Führung und ein Freistoß die Entscheidung. Tore: 0:1 Bodenseh (11.), 1:1 Camara (26.), 1:2 Bodenseh (45.), 2:2 Islami (45.), 3:2, 4:2 Camara (73., 78.). SR: Cellier. ZS: 120.

SV Mundelfingen – SG Lenzkirch-Saig 3:1 (3:0)

Die Gastgeber setzten Lenzkirch unter Druck und zwangen die Gäste zu Fehlern. Nach dem Wechsel nahm Mundelfingen den Fuß vom Gaspedal – am ungefährdeten Heimsieg änderte dies nichts. Tore: 1:0 Springindschmitten (10.), 2:0 Glunk (24.), 3:0 Jerg (31.), 3:1 Schuchart (60.). SR: Tröndle. ZS: 90.

SG Schluchsee/Feldberg – SV Eisenbach 2:2 (2:0)

Schluchsee war dominant und führte zurecht zur Pause. Nach dem Eisenbacher Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, weshalb das Remis unter dem Strich in Ordnung ging. Tore: 1:0 Kaiser (34.), 2:0 Wisser (42.), 2:1 Walter (47.), 2:2 Ott (65.). SR: Wengrzik. ZS: 250.

SG Unadingen/Dittishausen – TuS Oberbaldingen 1:1 (1:1)

„Unterm Strich ist es ein gerechtes Ergebnis“, befand TuS-Trainer Axel Schweizer. Die Gäste hatten die aussichtsreicheren Tormöglichkeiten, die ganz großen Chancen spielten sie sich allerdings nicht heraus. Tore: 1:0 Wolf (32.), 1:1 Schwörer (44.). SR: Bugiel. Zuschauer: 80.

SV Öfingen – DJK Donaueschingen II 2:3 (2:2)

„Ich bin richtig wütend“, tobte Francesco Pastore. „Was die Schiedsrichterin abgeliefert hat, war eine Frechheit.“ Vor allem das entscheidende Tor für Donaueschingen in der Nachspielzeit brachte den Öfinger Trainer auf die Palme: „Das war glasklares Abseits.“ Tore: 0:1 Schedler (1.), 1:1 Wenzler (4.), 2:1 Summ (28.), 2:2 Andreotti (40.), 2:3 Flegler (90.). SR: Wengrzik. ZS: 100.

SG Kirchen-Hausen – SG Unadingen/Dittishausen 5:1 (1:0)

Der Tabellenführer ging auch bei seinem zweiten Auftritt über Ostern als Sieger vom Feld. Im einzigen Montag-Spiel kam Kirchen-Hausen zu einem deutlichen Heimerfolg. Tore: 1:0 (28.) Elias Stihl, 2:0 (55.) Fatih Avci, 3:0 (66.) Nick Bitter, 3:1 (79.) Jan Mantel, 4:1 (81.) Andy Krukenberg, 5:1 (90.) Ersind Ada, SR: Chris Schäper (FC Gutmadingen).