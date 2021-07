von Kai Blandin

Fußball, Testspiel: FC 08 Villingen – VfB Friedrichshafen (Sonntag, 14 Uhr). (kb) Nur einen Tag nach dem Knüller zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München bestreitet der FC 08 Villingen an gleicher Stelle sein zweites Vorbereitungsspiel. Gegner ist in der MS Technologie Arena der württembergische Verbandsligist VfB Friedrichhafen.

„Hinter uns liegt wiederum eine sehr intensive Trainingswoche. Diese Intensität wollen wir auch in der Begegnung an den Tag legen und das Erarbeitete umsetzen“, betont FC 08-Coach Marcel Yahyaijan. Er gibt aber gleichzeitig zu bedenken: „Auf den körperlichen Zustand der Spieler nach den vielen Einheiten bin ich gespannt. Deshalb spielt das Ergebnis nur eine untergeordnete Rolle. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Test. Der soll gerade in der Vorbereitung uns Trainern möglichst viele Aufschlüsse geben.“

Fußball Hygieneregeln für 6000 Zuschauer Das könnte Sie auch interessieren

Pechvogel im Villinger Team bleibt Lars Czerwonka. Der zog sich vergangenes Wochenende in Zimmern einen Kreuzbandriss zu, bereits den zweiten innerhalb von knapp zwei Jahren. „Diesmal ist es das andere Knie“, wie der 22-Jährige niedergeschlagen und auf Krücken humpelnd erzählte. Damit wird er seiner Mannschaft für längere Zeit fehlen. Weitaus früher rechnet Yahyaijan mit einer Rückkehr seines Abwehrchefs Patrick Peters, der an einer Fraktur der Speiche laboriert: „Ich hoffe, dass er Ende kommender Woche mit einer Schiene ins Training einsteigen kann.“

Übrigens: Für den Samstag hat der Chef-Coach, der nach erfolgreich bestandenen Prüfungen inzwischen den A-Schein als DFB-Trainer in der Tasche hat, seinen Akteuren frei gegeben. Schließlich sind sowohl die erste Mannschaft als auch die U21 des FC 08 in die Organisation des Highlights im Friedengrund mit eingebunden. „Viele von uns werden an den verschiedenen Verkaufsständen beim Grillen von Würstchen anzutreffen sein“, wie Yahyaijan mit einem breiten Grinsen verrät.

Fußball Besondere Premiere im Friedengrund Das könnte Sie auch interessieren

U21 mit zwei Testspielen

Auch die U21 des FC 08 bestreitet am Wochenende gleich zwei Vorbereitungsspiele. Das Verbandsliga-Team vom Trainer-Duo Mustafa Gürbüz/Daniel Miletic gastiert am Freitag (19 Uhr) beim Landesligisten der SG Dettingen-Dingelsdorf. Zwei Tage später geht es erneut zu einem Landesliga-Team. Am Sonntag testet die Nullacht-Reserve um 14 Uhr auswärts gegen den VfR Stockach.