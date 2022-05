Jugendfußball: Es läuft bestens für Paulo Fritschi (VfB Stuttgart) bei der U 17-Europameisterschaft in Israel. Der Donaueschinger steht mit der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht trifft das deutsche Team am Mittwoch, 16.30 Uhr, auf Frankreich.

In den drei Gruppenspielen bei der EM stand der 17-jährige Fritschi immer in der Startelf, jeweils in der Abwehr-Viererkette. Die DFB-Auswahl landete dabei Siege gegen Italien (3:2), Luxemburg (3:0) und Gastgeber Israel (3:0).