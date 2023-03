Fußball-Oberliga: Das kommt überraschend und ist ein echter Paukenschlag: Marcel Yahyaijan, Cheftrainer und Sportdirektor, wird den FC 08 Villingen am Saisonende verlassen. Dies gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt. In der Pressemitteilung des Oberligisten heißt es: „„Wir treiben die Planungen für die neue Saison weiter voran und wir haben uns darauf verständigt, mit einem neuen Trainer in die Saison 23/24 zu gehen. Um die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen, ist es nach dieser langjährigen gemeinsamen Zusammenarbeit mehr als fair, dies frühzeitig bekannt zu geben. Somit haben beide Seiten genug Zeit, sich neu zu orientieren“, hebt Sportvorstand Denis Stogiannidis hervor. „Marcel ist ein sehr guter Trainer und hat viel mit dem FC 08 erreicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Marcel künftig im höherklassigen Fußball wieder sehen werden“, so Stogiannidis weiter.

Marcel Yahyaijan war in den vergangenen Jahren in den verschiedesten Funktion beim Verein tätig. Seit der Saison 20/21 ist er Cheftrainer der 1. Mannschaft. In seiner ersten Saison holte er mit seinem Team den SBFV-Rothaus-Pokal gegen den Freiburger FC und erreichte die 1. Runde im DFB-Pokal gegen Schalke 04. In der vergangenen Saison erreichte er mit seiner Mannschaft den 4. Platz in der Oberliga Baden-Württemberg.

„Ich bin dem FC 08 Villingen dankbar, dass er mir die Möglichkeit zu dieser Entwicklung gegeben hat. Ich werde mir von nun an intensiv Gedanken darüber machen, wohin mich meine sportliche Zukunft führen soll“, so Marcel Yahyaijan und fügt am. „Aber zuvor möchte ich mit meiner Mannschaft noch die Saison erfolgreich zu Ende spielen und möglichst den Pokal wieder nach Villingen holen“