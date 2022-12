von unserer Sportredaktion

Eishockey: Der bisherige Geschäftsführer Christoph Sandner wurde bei den Schwenninger Wild Wings mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Nachfolge von Sandner trat bereits am Mittwoch Stefan Wagner als neuer Geschäftsführer an. Er wird auch direkt in die Planungen für die kommende Saison einsteigen.

Nach etwas mehr als drei Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführer Sandner und den Neckarstädtern. „Weitere Informationen werden wir dabei nicht verkünden, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt“, beschreibt Michael Werner, Gesellschafter der Wild Wings GmbH, den aktuellen Status Quo.

Das bestehende Beschäftigungsverhältnis mit Sportdirektor Christof Kreutzer wird vertragsgemäß bis Saisonende fortgeführt, dabei hat der Rheinländer trotz des auslaufenden Vertrages seine volle Loyalität gegenüber den Wild Wings, den Gesellschaftern und dem neuen Geschäftsführer Stefan Wagner zugesichert.