von Manfred Minzer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (pm) Patrick Fleig aus Villingen wird neuer Trainer beim SSC Donaueschingen. Er wird ab der neuen Saison das derzeitige Duo Torsten Senf und Thomas Minzer ablösen.

Fleig ist in der Region als aktiver Fußballer und Trainer ein bekanntes Gesicht. Er spielte in der Jugend beim FC 08 Villingen und beim SV Obereschach. In Obereschach und beim FV Marbach schnürte er auch als aktiver Spieler seine Fußballschuhe. Diese beiden Vereine waren auch seine bisherigen Trainer- und Co-Trainer-Stationen. Fleig ist im Besitz der B-Trainerlizenz. Er sieht seine besondere Herausforderung im Einbau junger Spieler in die SSC-Mannschaft.