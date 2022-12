von Manuel Schust

Basketball, ProA: VfL Sparkassenstars Bochum – Wiha Panthers Schwenningen 83:80 (22:23, 24:25, 18:17, 19:15) – (msc) In Bochum schnupperten die Wiha Panthers am ersten Auswärtssieg der Saison. Die Schwenninger mussten sich aber beim Tabellennachbarn knapp geschlagen geben. Was bei den Heimspielen für die Schwenninger mittlerweile richtig gut läuft, will bei den Auswärtspartien noch nicht gelingen. Somit bleiben die Schwarzwälder weiter Schlusslicht in der 2. Bundesliga ProA.

Für die Doppelstädter starteten in der Bochumer Rundsporthalle Spielmacher Casey Benson, Delante Jones, Devonte McCall, Daniel Mayr und der wieder genesene Jacob Knauf in die Partie. Die ersten Minuten waren von vielen erfolgreichen Offensivaktionen beider Teams geprägt. Devonte McCall erzielte die ersten sieben Punkte der Schwenninger und sorgte dafür, dass die Gäste zunächst vorne lagen. Bochum zeigte sich vor allem aus der Distanz treffsicher und ging nach einem Dreipunktewurf von Bernie Andre erstmals in Führung (14:12). Doch auch Panthers-Topscorer Delante Jones versenkte drei Würfe von jenseits der 6,75 Meter und die Panthers gingen mit einer knappen Führung in die erste Viertelpause (22:23).

Den besseren Start in die zweiten zehn Minuten erwischten die Gastgeber. Mit einem 11:2-Lauf sicherten sich die Bochumer die höchste Führung der Partie (33:25). Doch im weiteren Verlauf des Viertels steigerten sich die Panthers und kämpften sich wieder heran. Mit einem krachenden Dunk eroberte Jacob Knauf kurz vor Ertönen der Halbzeitsirene die Führung zurück. Beim Stand von 46:48 ging es für beide Mannschaften in die Pause.

In der 23. Spielminute übernahmen die Bochumer erstmals wieder die Führung (53:52). Die Sparkassenstars nutzten die schlechte Zuordnung der Schwenninger unter dem eigenen Korb aus. Auch offensiv verloren die Neckarstädter den Rhythmus und blieben zwischenzeitlich dreieinhalb Minuten ohne Feldkorb, ehe Kotieno einen erlösenden Distanzwurf traf (56:55). Analog zum Ende des 2. Viertels sorgte ein Korberfolg in der letzten Offensivaktion für eine knappe Schwenninger Führung nach 30 Minuten (64:65).

Im Schlussviertel wurde die Fehlerquote der Gäste immer höher. Nachdem Bochum wieder die Führung übernommen hatte, sorgten McCall und Benson jeweils mit Dreipunktewürfen zwar jeweils für den Ausgleich (74:74, 77:77). Doch nach einer Auszeit erzielten die Gastgeber fünf Punkte in Folge (82:77). Da in einer auf beiden Seiten fehlerbehafteten Schlussphase nur noch Delante Jones einen Distanzwurf einnetzen konnte, retteten die Gastgeber mit 83:80 ihren ersten Heimsieg der Saison über die Zeit.

Nach dem Spiel bemängelte der sichtlich enttäuschte Panthers-Chefcoach Alen Velcic, seine Mannschaft habe den Gameplan nicht befolgt und daher das Spiel verloren.

Für die Panthers spielten: Delante Jones (24 Punkte); Devonte McCall (18), Jacob Knauf (11 Punkte, 10 Rebounds), Mark Mboya Kotieno (8), Badu Buck (7), Daniel Mayr (7), Casey Benson (5), Jacob Mampuya, Emanuel Womola und Stefan Vasovic.