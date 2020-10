Basketball: (pm) Eine Woche vor Saisonbeginn in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA sind die wiha Panthers Schwenningen noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Deutsch-Amerikaner Grant Teichmann unterzeichnete einen Vertrag über zwei Monate mit Option auf Verlängerung bis Saisonende.

Die Panthers gehen mit einem 12-Mann-Kader in die neue Spielzeit. Teichmann ist ein wurfstarker Guard, der zuletzt bei Ligakonkurrent Heidelberg Erfahrungen als Profi sammelte. Der 24-jährige Shooting Guard überzeugte zu Collegezeiten durch seine herausragenden Wurfquoten. Für die Carson-Newman Universität (Tennessee) versenkte Teichmann in zwei Spielzeiten 129 Dreipunktewürfe bei einer Trefferquote von starken 42 Prozent.

Doch nicht nur der Wurf gehört zu den Stärken des 1,90 Meter großen Guards. Teichmann verfügt über großes Spielverständnis. In Heidelberg erzielte Teichmann in durchschnittlich zwölf Minuten Einsatzzeit 3,6 Punkte. Dabei versenkte er 39,6 Prozent seiner Dreipunktewürfe. „Bereits im Sommer haben wir über ihn nachgedacht. Da wir unsere Guard-Rotation erweitern wollten, hat es glücklicherweise mit einer Verpflichtung geklappt“, sagt Panthers Coach Alen Velcic. Teichmann fügt an: „In der vergangenen Saison habe ich erlebt, dass in Schwenningen mit viel Leidenschaft und Engagement gespielt wird. Wir passen gut zusammen.“