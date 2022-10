von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Uni Baskets Paderborn (Samstag, 19 Uhr). Der Saisonstart lief bisher für die Panthers unglücklich. Nach zwei Niederlagen gegen die Dresden Titans (74:75) und gegen die Tigers Tübingen (102:73) haben die Panthers nun die Chance den ersten Heimsieg einzufahren.

Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge wollen die Panthers eine deutlich bessere Leistung zeigen. Beim Ländle-Duell gegen Tübingen verschliefen die Doppelstädter am vergangenen Samstag den Start in die Partie und

offenbarten einige Defizite. Bevor Kapitän Badu Buck nach Schwenningen wechselte, spielte er für den jetzigen Gegner Paderborn. Im Jahr 2020 verpflichteten die Uni Baskets Paderborn den damals 21-Jährigen. In Paderborn machte Badu Buck nach einer langwierigen Knöchelverletzung den Schritt zurück zum Profi-Basketball.

„Am Samstag kommt meine alte Mannschaft zu uns und ich möchte auf jeden Fall gewinnen. Ich

werde alles dafür tun, um zu siegen. Wir freuen uns, dass wir wieder ein Heimspiel haben, ein Spiel, um uns weiterzuentwickeln und besser zu werden. Paderborn hat ein Spiel richtig hoch verloren und ein Spiel richtig hoch gewonnen. Sie werden natürlich auch hoch motiviert sein“, sagt Buck und ergänzt: „Paderborn ist gut gecoacht. Sie wissen, was sie auf dem Feld machen, bilden eine Einheit. Unsere Aufgabe wird sein, diese Einheit zu stoppen.“ Buck und seine Mitspieler gehen hoch motiviert in die Partie. Der erste Saisonsieg soll her. „Wir geben in jeder Trainingseinheit Vollgas und wollen das nun vor einer hoffentlich zahlreichen Unterstützung unserer Fans zeigen“, betont der Kapitän.

Das Team von Coach Alen Velcic erwartet mit den Uni Baskets Paderborn ein Team, das im vergangenen Jahr in der Liga auf Platz sechs landete. So wie das Team der Panthers hatten auch die Paderborner grundlegende Veränderungen in der Rotation, sowie eine ebenso durchwachsene Saisonvorbereitung hinter sich. Vier der letztjährigen Stammspieler sind Coach Esterkamp geblieben, allerdings haben die Baskets vier Nordamerikaner gefunden, die Erfolg garantieren sollen. Der kanadische Defensivspezialist Marcus Anderson wechselt aus der kanadischen CEBL nach Paderborn, Buzz Anthony, ein mehrfach ausgezeichneter „All American“, der zuletzt am Randolph Macon College in Virgina spielte, unterzeichnete seinen ersten Profivertrag. Außerdem verstärken das Team James Flemin, ein Point Guard, der vom georgischen Klub BC Zestaponi kommt und Travis Jocelyn, der bei den Niners Chemnitz unter Vertrag stand.

Schwenningen kann in Bestbesetzung antreten. Velcic und sein Team wollen die ersten zwei Spiele vergessen lassen. Eine konzentrierte Leistung wird dazu die Voraussetzung sein.