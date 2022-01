von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Für die wiha Panthers steht ein ein sogenannter „Doubleheader“ auf dem Programm. Am Donnerstag (19 Uhr) treffen die Schwenninger in der Deutenberghalle auf das Top-Team Medipolis SC Jena. Nur fünf Tage später kommt es zum „Rückspiel“ in Thüringen.

Noch immer fehlen den Schwenninger Basketballern drei deutsche Leistungsträger im Kader. Neben Kapitän Chris Frazier, der mit einer Schulterverletzung noch mehrere Wochen fehlen wird, sind Lennard Larysz und Till Isemann weiterhin aus gesundheitlichen Gründen nicht einsatzfähig. Umso erfreulicher war daher das vielversprechende Debüt von Neuverpflichtung Waverly Austin. Bei der jüngsten Auswärtsniederlage in Nürnberg stand der Center insgesamt 33 Minuten auf dem Parkett und erzielte 14 Punkte und acht Rebounds.

Trotz des gelungenen Einstands von Austin leisteten sich die Schwenninger insgesamt zu viele Fehler an beiden Enden des Feldes, um die Partie bei den Falcons noch drehen zu können. „Noch immer sind wir in einer schwierigen Phase und müssen geduldig sein“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic, der trotz des Abrutschens auf Rang elf weiterhin gute Chancen auf das Erreichen der Playoffs sieht.

Auf die Panthers warten nun zwei echte Gradmesser dafür, wie weit die Mannschaft nach den zwischenzeitlichen Rückschlägen in ihrer Entwicklung tatsächlich ist. Gleich zweimal hintereinander treffen die Doppelstädter in den nächsten Tagen auf das Top-Team aus Jena. Zu dieser Besonderheit im Spielplan ist es aufgrund der Absage der ursprünglich für den 20. November angesetzten Begegnung beider Mannschaften gekommen. Damals wurde die Partie nach positiven Corona-Schnelltestergebnissen im Team der Panthers kurzfristig abgesagt.

Was zum damaligen Zeitpunkt Spitzenspiel-Charakter hatte, ist nun zum Duell Spitzenteam gegen Playoff-Aspirant geworden. Auch in dieser Saison gilt Jena in Fachkreisen als klarer Meisterschaftskandidat. Mit neuem Namen, erneuertem Kader und den üblichen Aufstiegsambitionen sind die Thüringer auch in ihrem dritten ProA-Jahr auf Kurs Richtung Zweitligameisterschaft. Ihre Ansprüche haben die Universitätsstädters mit zwölf Siegen aus den ersten 15 Partien früh unterstrichen. Nachdem Jena über viele Spieltage die ProA-Tabelle anführte, setzte es in den letzten drei Partien jedoch zwei Niederlagen. Das Spitzenspiel in Rostock (81:94) und das Heimspiel gegen Vechta (81:82) gingen zuletzt verloren.

Mit Clint Chapman (früher in Berlin und Ludwigsburg aktiv) und Brandon Thomas (zuletzt in Gießen) konnte Jena im Sommer zwei frühere Bundesligaspieler verpflichten. Nach einer Tätlichkeit im Heimspiel gegen Karlsruhe wurde Chapman jedoch von der Ligaleitung für zwölf Pflichtspiele gesperrt und wird somit auch gegen die Panthers nicht zum Einsatz kommen. Der aus Ehingen verpflichtete Trainer Domenik Reinboth holte mit Reyshawn Simmons jenen Spielmacher nach Jena, mit dem er 2019 das Team Urspring sensationell in die ProA-Playoffs führte.

Vor allem unter den Körben ist Jena in dieser Saison stark aufgestellt. Mit einer Trefferquote von über 59,7 Prozent aus dem Zwei-Punkte-Bereich weist die Mannschaft von Domenik Reinboth die ligaweit beste Quote auf und ist mit durchschnittlich 39,7 eingesammelten Abprallern die zweitbeste Reboundmannschaft der ProA.

Panthers-Coach Velcic kommentiert den Doppelvergleich so: „Der Titelgewinn wird aus meiner Sicht dieses Jahr über Jena gehen, die mit Domenik Reinboth einen talentierten Trainer geholt haben. Wir haben in den beiden Duellen nichts zu verlieren und wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung schaffen.“

Die erste Heimpartie des Jahres wird unter der 2G-plus-Regelung veranstaltet. In der Halle gilt Maskenpflicht. Die Zuschauerzahl ist bei einer Hallenauslastung von 30 Prozent auf 500 begrenzt. Eintrittskarten können ausschließlich im Online-Ticketshop erworben werden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.