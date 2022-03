von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Bayer Giants Leverkusen – Wiha Panthers Schwenningen 78:81 (21:21, 16:14, 11:14, 19:18, 11:14). Nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen sind die Wiha Panthers zurück in der Erfolgsspur. Mit dem ersten Sieg in Leverkusen überhaupt verbuchten die Schwenninger wichtige Punkte im Abstiegskampf. In einem hochdramatischen Spiel bei den Bayer Giants behielten die Neckarstädter in der Verlängerung die Oberhand. Da gleichzeitig die Konkurrenten aus Quakenbrück und Bochum Niederlagen kassierten, beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz wieder zwei Zähler.

Die weiterhin ohne ihren Topscorer Raiquan Clark (Muskelverletzung) und Robert Drijencic (Krankheit) spielenden Schwenninger gingen im Vergleich zum Freitagsspiel mit einer veränderten Startformation in die Partie. Für Kapitän Chris Frazier rückte Leon Hoppe in die Starting Five. Neben Hoppe vertraute Alen Velcic auf Spielmacher Demarkus Stuckey und entschied sich darüber hinaus für eine große Formation, bestehend aus Waverly Austin, Quatarrius Wilson und Grant Sitton.

Die Schwenninger erwischten einen schlechten Start. Gleich im ersten Angriff versenkte Leverkusens J. J. Mann einen Dreipunktewurf. Ähnlich wie bei der Heimniederlage vom Freitag unterliefen den Panthers zu viele Ballverluste. Leverkusen profitierte hiervon und erzielte viele einfache Punkten. Dennis Heinzmann zeigte zwei spektakuläre Dunks und die Gastgeber gingen schnell mit 9:2 in Führung.

Nach einer Auszeit von Panthers-Trainer Alen Velcic stabilisierte sich das Spiel der Schwenninger, und Leverkusen tat sich offensiv schwerer. Zwar wollten die Distanzwürfe der Panthers weiterhin nicht fallen, doch mit Waverly Austin hatten die Doppelstädter den offensiv spielbestimmenden Akteur des ersten Viertels in ihren Reihen. 13 Punkte erzielte der Schwenninger Center in den ersten zehn Minuten. Außerdem zeigten sich die Panthers ungewohnt stark von der Freiwurflinie und versenkten alle elf Versuche. Mit 21:21 ging es in die erste Viertelpause.

Im zweiten Viertel fiel im siebten Versuch der erste Dreipunktewurf der Panthers. Kelvin Okundaye brachte mit seinem Treffer die Schwenninger erstmals in Führung (23:24). Auch der gegen Rostock so treffsichere Grant Sitton fand nun offensiv besser ins Spiel. Bei den Farbenstädtern wollte der in ihrem Offensivspiel sonst so wichtige Distanzwurf weiter nicht fallen. Nur zwei von zwölf Würfen von jenseits der 6,75 Meter fanden ihr Ziel. Dank Ex-Schwenninger Marko Bacak ging die Werksmannschaft mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause (37:35).

Nach dem Seitenwechsel stellten die Panthers auf eine Zonenverteidigung um, bei der die Probleme der Giants im Distanzwurf weiter offengelegt wurden. Durch Punkte von Sitton und Austin übernahmen die Gäste wieder die Führung (40:42). Doch wieder brachte Marko Bacak die Leverkusener in Front (45:42). Nach versenktem Dreipunktewurf von Grant Sitton brachte Till Isemann im letzten Angriff des Viertels die Panthers wieder in Front (48:49).

Im Schlussviertel gelang den Panthers, angeführt von Grant Sitton und Kapitän Chris Frazier, ein 8:0-Lauf zur höchsten Führung des Spiels (50:58). Bei Leverkusen übernahm nun Quentin Goodin und erzielte für seine Mannschaft den Ausgleich (60:60). Die Panthers behielten knapp die Führung und sahen bei 40 Sekunden Restspielzeit nach einem versenkten Distanzwurf von Grant Sitton schon wie die sicheren Sieger aus (60:65). Doch Luca Kahl verkürzte direkt im Gegenangriff und Ex-Panther Marko Bacak netzte sechs Sekunden vor Ende zum Ausgleich ein (67:67).

In der Verlängerung zeigten sich die Panthers vom Ausgleich in letzter Sekunde unbeeindruckt. Till Isemann punktete per Dunk und Kelvin Okundaye traf den Distanzwurf zur 5-Punkte-Führung (67:72). Leverkusen konnte sich offensiv wieder stabilisieren und verkürzte durch einen Distanzwurf von J. J. Mann auf 74:75. Luis Figge brachte die Gastgeber 27 Sekunden vor Ende der Verlängerung gar in Führung. Doch Till Isemann antwortete aus der Mitteldistanz und Grant Sitton machte an der Freiwurflinie den Deckel drauf zum 78:81-Sieg. Das nächste Heimspiel der Schwenninger findet am Donnerstag (19 Uhr) statt. Dann empfangen die Panthers die PS Karlsruhe Lions zum Nachholspiel in der Deutenberghalle.

Wiha Panthers: Grant Sitton (31 Punkte), Waverly Austin (20 Punkte, 12 Rebounds), Till Isemann (11), Kelvin Okundaye (8), Chris Frazier (7), Quatarrius Wilson (4), Demarkus Stuckey, Leon Hoppe, Malik Kudic und Adrian Bergmann.