Während die Wild Wings am Dienstag Bremerhaven empfangen, befindet sich der schwedische Stürmer Davin Ullström im Tryout. Bis er aber spielen kann, werden noch einige Tage vergehen.

