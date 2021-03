Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Trainer Nurhan Ardiclik und der SV Hinterzarten werden ihre Zusammenarbeite auch in der kommenden Saison fortfahren. Für Ardiclik war schnell klar, dass er bei den Hinterzartenern verlängern wird: „Die Mischung aus Jung und Alt in der Mannschaft stimmt. Es ist eine hungrige Truppe und zudem wird im Verein super Arbeitet geleistet.“ Als Tabellenführer hofft Ardirclik natürlich, dass den Hochschwarzwäldern der Aufstieg in die Bezirksliga gelingt. „Die Hinterzartener waren schon einmal Male nah dran. Die Mannschaft ist nun abgeklärter, deshalb bin ich auch zuversichtlich“, sagt der Ardiclik, der seit vergangenen Sommer den Kreisligisten trainiert.

