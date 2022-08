von Holger Rohde

Frauenfußball, Südbadischer Verbandspokal: In der 1. Verbandspokal-Runde gab es bei den Partien mit Schwarzwälder Beteiligung eine wahre Torflut. Dabei kam aus dem Bezirk Schwarzwald aber lediglich die SG Marbach/Grüningen eine Runde weiter.

SC Hofstetten – SG Marbach/Grüningen 1:6 (1:0). Zur Pause lag die Elf von Trainer Patrick Brachat im Kinzigtal noch mit 0:1 im Rückstand, drehte die Partie dann in den zweiten 45 Minuten noch souverän. Tore: 1:0 Hannah Neumaier (43.), 1:1 Franziska Hahn (50.), 1:2, 1:3, 1:4 alle Sabrina Gentner (61., 69., 73.), 1:5, 1:6 beide Anna Manger (78., 84.).

SG Niedereschach/Kappel – FC Hochrhein 1:8 (1:4). Gegen den zwei Klassen höher spielenden Gast war der Bezirkspokalsieger erwartungsgemäß chancenlos. Den Ehrentreffer erzielte Sarah Schaller in der 42. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

FC Wolterdingen – SV Deggenhausertal 2:6 (1:1). Mit großem Kampfgeist überraschten die Wolterdingerinnen den Oberligisten. Durch ein Eigentor der Gäste ging der Außenseiter in der 6. Minuten sogar in Führung. Den zweiten Treffer für Wolterdingen erzielte Lisa Dieterle in der 55. Minute.

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – Sportfreunde Neukirch 10:1 (7:1). Neukirch wurde vom Oberliga-Absteiger in der Anfangsphase überrollt und lag nach acht Minuten bereits 0:3 hinten. Für das einzige Tor der Gäste sorgte Sven Kienzler in Minute 21.

SG Aach-Linz/Denkingen – TuS Bonndorf 10:1 (4:0). 20 Minuten hielt Bonndorf gut mit, kassierte dann aber innerhalb von Minuten drei Gegentore und geriet auf die Verliererstraße. Den Ehrentreffer erzielte Paulina Florkiewicz. Sie traf in der 61. Minute per Elfmeter zum 1:5.