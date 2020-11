Fußball-Kreisliga B: Bei den Amateuren müssen die Bälle aufgrund der neuen Corona-Maßnahmen im November im Schrank bleiben. Dies bedeutet für die Mannschaften der Kreisliga B Staffeln 1 und 2, dass sie in die Winterpause gehen können. Der SÜDKURIER blickt auf die erste Saisonhälfte in diesen zwei Spielklassen zurück.

Kreisliga B 1

In der B 1 hat die Tabelle im oberen Bereich ein schiefes Bild: Während das Spitzenduo FC Unterkirnach und NK Zagreb Villingen bereits jeweils acht Spiele ausgetragen haben, absolvierte der Tabellendritte Sportfreunde Schönenbach lediglich vier Partien. Die Schönenbacher sind die einzige noch ungeschlagene Mannschaft. Beim Liga-Primus aus Unterkirnach fällt vor allem die große Differenz zwischen Heim- und Auswärtsbilanz auf. Während das Team von Günter Hirsch zuhause bislang jedes Spiel gewonnen hat, gab es auswärts in vier Spielen drei Niederlagen.

Punktgleich auf Rang vier und fünf liegen stehen der FC Weiler und die SG Mönchweiler/Peterzell. Die beiden Teams sorgten im direkten Duell für besonderes Aufsehen, da es bei einem Spieler einen Corona-Fall gab. Weiler war auch an der bislang verrücktesten Begegnung in dieser Liga beteiligt. 5:5 endete Mitte September das Heimspiel gegen Schönenbach. Bereits zur Pause stand es 4:4. Weiler gelang das 5:5 in der Nachspielzeit.

Hinter den Erwartungen blieb bislang der Tabellensechste FC Triberg. Die magere Bilanz kommt vor allem durch die Auswärtsschwäche. In den vier Partien auf fremdem Platz gingen die Triberger immer leer aus. Auf Platz sieben liegt der FV/DJK St. Georgen. Die Bergstädter können immerhin von sich behaupten, dass ihnen mit dem 8:0-Erfolg bei FKB Villingen der höchste Sieg im bisherigen Saisonverlauf der B 1 gelungen ist. Mit ebenfalls sieben Zählern folgt auf Rang acht die Landesliga-Reserve des FC Schonach. Die Schonacher Zweite hat zwar mit neun Gegentreffern in sieben Partien eine solide Defensive, erzielte allerdings auch mit sechs Toren die wenigsten Treffer. Punktgleich liegt FKB Villingen auf Rang neun. In der Fairness-Tabelle ist FKB deutlich Letzter mit der unrühmlichen Bilanz von 21 gelben Karten und drei Platzverweisen in sieben Partien.

Auf dem vorletzten Platz steht der FV Marbach II mit zwei Siegen aus sechs Partien. Der Liga-Neuling tut sich vor allem auf fremdem Geläuf schwer. In vier Spielen gab‘s vier Niederlagen mit insgesamt 13 Gegentoren. Schlusslicht ist der SV Nußbach mit lediglich drei Zählern aus fünf Partien. Allerdings führen die Nußbacher auch eine Wertung in der B 1. Der SVN ist mit lediglich fünf gelben Karten aus fünf Partien und ohne Platzverweis das fairste Teams der Liga.

Kreisliga B 2

Drei Mannschaften lieferten sich in der ersten Saisonhälfte der Kreisliga B 2 ein spannendes Rennen an der Tabellenspitze. Als Nummer eins geht der TuS Oberbaldingen in die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Claudio Andreotti ist als einziges Team noch ohne Niederlage. Nur einen Punkt weniger hat der Tabellenzweite TuS Hüfingen auf dem Konto. Die Hüfinger trumpften vor allem zuhause auf, wo sie im Schnitt vier Treffer pro Spiel erzielten.

Wiederum einen Zähler weniger hat der Tabellendritte TuS Blumberg. Allerdings hat die Elf von Trainer Frank Berrer ein Spiel weniger ausgetragen als das Spitzenduo. Beindruckend ist die Gegentorquote der Eichbergstädter mit insgesamt nur drei Treffern aus sechs Spielen. Zudem führt Blumberg die Fairness-Tabelle an.

Auf Rang vier folgt die SG Aulfingen/Leipferdingen. Die Spielgemeinschaft hat zwar mit 21 Toren die meisten Treffer erzielt, ist allerdings mit 17 Gegentreffern auch sehr anfällig in der Abwehr. Einen Platz dahinter liegt der FC Wolterdingen mit zwölf Zählern. Die Wolterdinger standen am zweiten Spieltag sogar an der Tabellenspitze. Gleichauf ist der SV Döggingen. Allerdings haben die Dögginger ein Spiel mehr ausgetragen.

Der FC Bad Dürrheim II ist auf Rang sieben die erste Mannschaft mit einer einstelligen Punktzahl. Immerhin gelang den Kurstädtern mit einem 7:2-Erfolg in Grüningen der bislang höchste Saisonsieg in der Staffel 2. Mit dem FC Gutmadingen II liegt eine weitere Landesliga-Reserve direkt dahinter mit sieben Punkten auf dem Konto. Die gleiche Ausbeute hat der SV Ewattingen nach sieben Saisonpartien. Seit dem ersten Spieltag bewegen sich die Ewattinger stets zwischen Rang neun und zehn.

Weniger ausgeglichen war der Verlauf beim FC Hausen vor Wald. Die Mannschaft startete mit einer Niederlage, feierte danach zwei Siege und fünf Niederlage. Dies führte die Hausener auf den vorletzten Tabellenplatz. Noch enttäuschender verlief die Saison bislang für den FC Grüningen. In sieben Begegnungen gab es sieben Niederlagen und insgesamt 25 Gegentreffer.