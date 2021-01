Biathletin vom SC Schönwald nach dem Auftakt-Wochenende in Oberhof zuversichtlich für die nächsten Rennen

Biathlon: Bei der Frage, ob das Glas beim ersten Weltcup-Wochenende in Oberhof halb voll oder halb leer war, muss Janina Hettich nicht lange überlegen. „Beim Sprint am Freitag war das Glas halb leer. In den beiden anderen Wettkämpfen war es