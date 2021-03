von Lothar Herzog

Ringen: Der Bezirk I Schwarzwald-Bodensee des Südbadischen Ringerverbands (SBRV) steht ohne Vorsitzenden da. Die Amtsgeschäfte wird in den nächsten Monaten Stellvertreter Karl-Heinz Tonn (Allensbach) führen. Beim Bezirkstag in der Sporthalle Hornberg zeigte sich der bisherige Bezirkschef Bernd Imhof (Triberg) nach zwölfjähriger Tätigkeit enttäuscht, dass kein Nachfolger gefunden wurde. „Ich habe in den vergangenen drei Jahren wiederholt angekündigt, ab 2021 nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen und mehrere Personen für diesen Posten angesprochen. Allerdings habe ich nur Absagen erhalten, was äußerst schade ist“, bedauerte Imhof.

SBRV-Vizepräsident Sport Axel Asal (Maulburg) warnte vor der Situation, längere Zeit ohne Vorsitzenden zu bleiben. „Dann wird die Führung über den Verband geregelt und die bisherige Selbstständigkeit wird deutlich eingeschränkt. Letztlich kann das die Auflösung des Bezirks zur Folge haben“, machte er deutlich. Tonn sagte zu, bei den anstehenden Wahlen weiterhin als Stellvertreter zu kandidieren, nicht aber für den Vorsitz. „Den Bezirk aufzulösen, ist unvorstellbar, allein schon wegen der Arbeitsgemeinschaft mit dem Bezirk 4 Württemberg. Ich bin bereit, die Führung kommissarisch zu übernehmen, aber auf keinen Fall für zwei Jahre. Die Vereine sind gefordert, mit dem Bezirksvorstand eine Lösung zu finden“, so der Allensbacher.

Nach längerer Diskussion mit den Vereinsvertretern, die von Problemen bei der Besetzung von ehrenamtlichen Funktionen in eigenen Reihen berichteten, brachte Imhof ein rollierendes System zur Sprache. Demzufolge soll der Bezirksvorsitz alle zwei Jahre von einer von den Vereinen abzustellenden Person übernommen werden. Sein Vorschlag wird den Vereinen per E-Mail zugeleitet, die bis Ostern Zeit erhalten, diesen intern zu diskutieren. Danach soll eine Abstimmung im Online-Verfahren erfolgen.

Während Tonn, Sportwart Achim Schemel (Hornberg), Kampfrichterobmann Claudio Bibbo (Furtwangen) und Jugendleiter Gerhard Broghammer (Tennenbronn) für weitere zwei Jahre gewählt wurden, blieb auch das Amt des Pressereferenten vakant. Der bisherige Amtsinhaber, Lothar Herzog (Sulgen), wird zumindest für ein Jahr kommissarisch die Arbeit weitermachen. Vorausblickend auf die Saison 2021 befürchtet Kampfrichter-Referent Bibbo, wie mit nur noch acht einsatzfähigen Kampfrichtern die Kämpfe besetzt werden sollen. Neue Anwärter hätten sich bis jetzt nicht beim ihm gemeldet.