Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – PS Karlsruhe Lions 73:94 (20:26, 25:24, 12:21, 16:23). Die Zuschauer applaudierten der Mannschaft nach der Partie und sorgten damit für ein halbwegs versöhnliches Ende einer enttäuschenden Saison der wiha Panthers Schwenningen. Die 40 Minuten zuvor, in denen die Schwenninger eine letzte klare Niederlage gegen Karlsruhe kassierten, spielte dabei keine große Rolle mehr.

Für die Panthers ging es in diesem Spiel aus sportlicher Sicht um nichts mehr, schließlich hatten sie den Klassenerhalt bereits am Freitag bei den Itzehoe Eagles eingetütet. Entsprechend befreit in der Offensive, aber auch nonchalant in der Defensive gingen sie die Partie gegen Karlsruhe an. Die Gäste, die noch um den Einzug in die Playoffs kämpfen, wussten dies zu nutzen. Mit einer schönen Mischung aus Ballbewegung samt guter Dreierquote und Einzelaktionen von Liga-Topscorer Stanley Whittaker übernahmen die Lions die Kontrolle über die Partie.

Stuckey dreht auf

Die Hausherren, die weiterhin nur auf acht Mann zurückgreifen konnten, leisteten aber stark Paroli. Mit gutem Rebounding und einem in Hälfte eins herausragenden Point Guard Demarcus Stuckey blieben die Schwenninger die gesamte erste Hälfte über auf Tuchfühlung und übernahmen gegen Ende des zweiten Viertels sogar kurzzeitig die Führung. Die letzten 60 Sekunden der ersten Halbzeit standen jedoch exemplarisch für die gesamte Saison: Ballverluste vorne, schlechte Defensive hinten, plötzlich war Karlsruhe wieder vorne. Nach 20 Minuten stand es 45:50, die Lions versenkten zu diesem Zeitpunkt schon zehn Dreier.

Demarcus Stuckey (am Ball) spielte eine bärenstarke erste Hälfte. | Bild: Roger Müller

Nach dem Seitenwechsel dominierte dann Karlsruhes Topscorer und MVP-Kandidat Stanley Whittaker und zeigte seine ganze Klasse. Nicht nur mit pfeilschnellen Korbattacken und Mitteldistanzwürfen, sondern auch mit guten Defensivaktionen trug er wesentlich dazu bei, dass sich die Karlsruher im Laufe des dritten Viertels absetzten. Bei den Schwenningern wiederum klappte im Angriff nicht mehr viel. Zuspiele kamen zu ungenau, Spieler nahmen Würfe, die sie nicht können, und auch um Stuckey wurde es deutlich ruhiger. Vor dem Schlussviertel lag das Velcic-Team bereits 57:71 hinten.

Klatsche gegen Ende

Den letzten Abschnitt begannen die Panthers gut. Kapitän Chris Frazier gab der Hoffnung der 388 Zuschauer in der Deutenberghalle auf eine Aufholjagd zum Saisonende mit sieben Punkten in Folge Nahrung und verkürzte fast im Alleingang auf 73:79 bei noch vier Minuten auf der Uhr. Die Lions reagierten aber im Stile einer Playoff-Mannschaft und entschieden mit einem 13:0-Lauf die Partie. Bei den acht Schwenningern machte sich nun deutlich bemerkbar, dass es die dritte Partie binnen fünf Tagen war.

Den Panthers blieb also ein versöhnlicher Abschluss einer enttäuschenden Saison verwehrt. Mit der 19. Niederlage im 32. Spiel verpassten sie es, sich in der Abschlusstabelle nochmals zu verbessern, und beenden die Saison auf dem 14. Rang. Bester Schwenninger gegen Karlsruhe war Stuckey mit 19 Zählern und vier Assists. Auf der Gegenseite überragte Stuckey mit 21 Punkten sowie 16 (!) Assists.