Eishockey vor 4 Stunden

Niederlage in Straubing! Die Wild Wings verlieren im Kampf um die Playoffs an Boden

Schwenningen unterliegt in der DEL am Mittwochabend mit 1:5. Schwarzwälder rutschen auf Platz elf ab, die Chancen auf den Einzug in die Pre-Playoffs sind aber noch intakt.