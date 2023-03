Der Hallesche FC ist Abstiegskandidat und seit fünf Spielen ungeschlagen. Der 24-jährige Profi aus Niedereschach ist dort einer der Führungsspieler. Eines Tages will er aber gerne wieder für seinen Heimatverein spielen.

Für Nico Hug steht am Sonntag ein ganz besonderes Spiel an. Der aus Niedereschach stammende Drittligaprofi muss mit seinem Halleschen FC beim Spitzenreiter in Elversberg antreten. Nicht nur sportlich ist die Partie von besonderer Bedeutung, für Hug