Fußball: David Tritschler, der in der Spielzeit 2021/22 noch das Trikot des Landesligisten FC Neustadt trug, spielt kommende Saison beim VfB Stuttgart. Der 20-jährige wechselt vom Oberliga-Absteiger Freiburger FC zur U 21 der Stuttgarter.

Beim FFC erzielte Tritschler in 30 Oberliga-Partien zwölf Treffer. Nun geht er in der Regionalliga Südwest auf Torejagd. Die Stuttgarter belegten in der Saison 2022/23 den achten Tabellenplatz.