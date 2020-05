von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: „Wir setzen vor allem auf Perspektivspieler“, betonten die Verantwortlichen des FC 08 Villingen mit Blick auf die Kaderplanung beim Oberligisten mehrfach. Dieses Vorhaben wurde bislang auch umgesetzt. Gerade mal 20,8 Jahre beträgt der Altersdurchschnitt der bisherigen sechs externen Neuzugänge. Zwei weitere Transfers sind noch geplant. Neun Spieler werden die Nullachter verlassen.

„Wir haben bei den Neuzugängen vor allem auf eine gute fußballerische Ausbildung, aber auch speziell auf die Charaktere geachtet. Wichtig war uns, dass die Neuen voller Überzeugung zu uns kommen und sich voll und ganz mit dem FC 08 identifizieren“, zeigt sich der neue Chefcoach Marcel Yahyaijan zufrieden mit der bisherigen Kaderzusammensetzung.

Mit Kapitän Benedikt Haibt, Tobias Weißhaar, Steven Ukoh, Valentin Vochatzer, Daniel Wehrle, Mauro Chiurazzi, Tevfik Ceylan, Flamur Berisha und Gianluca Serpa verlassen den FC 08 neun Spieler. „Die Abgänge haben verschiedene Gründe. Vor allem aber berufliche und finanzielle waren ausschlaggebend“, sagt Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Mit einigen Spielern hätte der Verein gerne schon Ende vergangenen Jahres verlängern wollen. Doch zum Teil gingen die finanziellen Vorstellungen deutlich auseinander. „Für uns war bereits vor der Corona-Krise klar, dass wir finanziell solide wirtschaften müssen“, so Arash Yahyaijan weiter. „Ein Umbruch birgt natürlich immer Risiken, aber er war unumgänglich. Es kann auch eine Chance sein, etwas Neues aufzubauen. Durch das veränderte Trainerteam und die vielen neuen Spieler wird es eine neue Mentalität in der Mannschaft geben. Uns ist natürlich bewusst, dass der ein oder andere junge Spieler eventuell etwas länger braucht, um sich zu entwickeln.“

Ergänzend betont der Sportvorstand: „Wir haben aber auch weiterhin erfahrene Spieler im Kader wie Dragan Ovuka, Patrick Peters, Damian Kaminski oder Stepjan Geng. Es ist auch gut möglich, dass unsere kommenden Neuzugänge auch wieder erfahrener sein werden.“ Marcel Yahyaijan ergänzt: „Mit den neun Spielern, die den Verein aktuell verlassen, gehen auch über 1200 Oberliga-Spiele an Erfahrung. In der Oberliga spielt die Erfahrung eine wichtige Rolle. Aber wir mussten überlegen, wie wir neue Spieler holen können, die zum einen finanziell tragbar sind und dennoch Oberliga-Niveau mitbringen. Auf dieser Basis haben wir ein Anforderungsprofil erstellt.“

Dies sieht Marcel Yahyaijan bisher voll erfüllt. Mit Fabio Liserra (20 Jahre/Abwehr) und Lars Czerwonka (21/Mittelfeld) aus der Talentschmiede des SV Zimmern holte der Club zwei Spieler, denen Cheftrainer und Sportvorstand den Sprung in die Oberliga zutrauen. Zudem nennt Marcel Yayhaijan drei Spieler, „die alle sehr gut ausgebildet sind, bei ihren Vereinen jeweils Stammspieler waren und die Oberliga schon gut kennen“. Dies sind Mittelfeldspieler Julian Hodek (22/bisher 1. FC Rielasingen-Arlen), Harry Föll (22/ SV Oberachern) und der offensive Linksfuß Konstantin Schiler (21/bisher SV Sandhausen), die alle von direkten Ligakonkurrenten des FC 08 kommen. Hinzu kommt mit Daniele Bruno (21) vom SC Freiburg ein Mittelfeldspieler, über den Marcel Yahyaijan sagt: „Er ist ein Riesentalent, das schon am Profigeschäft geschnuppert hat. Daniele hatte bisher etwas Verletzungspech. Wenn er fit ist, kann er uns aber absolut weiterhelfen.“

Marcel Yahyaijan hat die bisherigen sechs Neuzugänge durch zwei Spieler ergänzt, die aus der eigenen U23 zum Oberliga-Kader stoßen. Dies sind Abwehrspieler Maurice Dresel (22) und Toptorschütze (14 Treffer) Florian Kaltenbach (23). Auch bedingt durch die Tatsache, dass die U23 aller Voraussicht nach als Aufsteiger in die Verbandsliga feststeht, sollen die beiden Mannschaften noch enger miteinander verzahnt werden. „Hier ist künftig eine engere Zusammenarbeit geplant. Und es gibt die Möglichkeit für Spieler der U23, häufiger in der Oberliga-Mannschaft zu trainieren. Dazu passt auch, dass wir die Kooperation mit der U19 von Trainer Reiner Scheu verstärken, da wir die Hoffnung haben, weiterhin Eigengewächse an die Oberligamannschaft heranführen zu können“, so der Cheftrainer.

Auch was das Funktionsteam anbelangt, hat sich der FC 08 etwas breiter aufgestellt. Unterstützt wird er künftig von seinem erfahrenen Co-Trainer Carsten Neubert (46, bisher SV Darmstadt 98). Für den athletischen und Analyse-Bereich sind künftig Bernd Seckinger und Tobias Leber zuständig. Mit Hansi Schneider haben die Nullachter künftig einen erfahrenen Physiotherapeuten an ihrer Seite, der bisher zuständig für die deutsche Damen-Ringer-Nationalmannschaft war.

„Bei der Zusammenstellung des neuen Teams stand über allem die Vereinbarkeit zwischen finanzieller Solidität einerseits und sportlicher Ambition andererseits. Beides haben wir bei den bisherigen Planungen sehr gut umgesetzt“, zeigt sich auch Sportvorstand Arash Yahyaijan zufrieden. Mit Andrea Hoxha oder Leo Benz hatte der Club auch schon mit der Verpflichtung junger Spieler sehr gute Erfahrungen gemacht. „Die beiden haben auf Anhieb eingeschlagen. Sicher haben sie nicht die Erfahrung, wie die Spieler, die uns verlassen haben. Aber aufgrund der guten fußballerische Ausbildung hat der Verein die Hoffnung, dass die Jungs bei uns den nächsten Schritt machen können“, ist Cheftrainer Marcel Yahyaijan überzeugt.