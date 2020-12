von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Zwei Traditionsvereine aus dem Bregtal bündeln ihre Kräfte: Zur neuen Saison 2021/22 gründen die Sportfreunde Neukirch und der FC 04 Gütenbach eine neue Spielgemeinschaft im Herrenbereich.

Bereits im Frühjahr gab es zwischen den beiden Spielausschussvorsitzenden Thilo Bärmann (Neukirch) und Sebastian Weiß (Gütenbach) Gespräche über eine Spielgemeinschaft. Das gemeinsame Projekt soll die Synergien heben – die Stärken ausbauen und die Schwächen minimieren. Eine von beiden Vereinen eingesetzte Task-Force bearbeitete das Thema über das Jahr hinweg. Chancen und Risiken wurden benannt und die Ergebnisse und Vorschläge wurden dann den beiden Vorstandschaften der Hauptvereine präsentiert. Die partnerschaftlichen Gespräche auf Augenhöhe gaben den positiven Impuls für beide Seiten, um den neuen, gemeinsamen Weg einzuschlagen. Schon 2008 hat sich beim Bau der beiden vereinseigenen Kunstrasenplätze die Kooperation von Blau-Weiß und Gelb-Schwarz voll und ganz ausgezahlt.

Kreisliga A 1 FC Fischbach nahe am Maximum

Dass die Chemie zwischen den beiden Dorfclubs nicht nur aufgrund der vielen strukturellen Gemeinsamkeiten passt, zeigt nicht zuletzt auch die erfolgreiche gemeinsame Jugendarbeit, die schon seit über 30 Jahren besteht. Beide Seiten sind sich daher sicher, dass dies der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt ist, um den Grundstein für eine attraktive, sportliche Zukunft zu legen. Die Verantwortlichen um die beiden Vorsitzenden Dirk Hofmeier (Neukirch) und Michael Eschle (Gütenbach) wollen das Potenzial ihrer Clubs voll ausschöpfen.

Um der neu gegründeten Spielgemeinschaft eine neue Identität zu verleihen, hat man sich auf einen Zusatznamen geeinigt. Alle Beteiligten waren sich einig, dass in beiden Dorfclubs großer Zusammenhalt herrscht. Und genau dieses Thema des Zusammenhalts soll auch in der neuen SG großgeschrieben werden. Deshalb heißt die Spielgemeinschaft künftig SG Eintracht. Die Ortsnamen rücken bewusst in die zweite Reihe. Deren Rangfolge wechseln, wie auch die Federführung, alle zwei Jahre.

Neuer Trainer

Einen neuen Trainer wird es bei der SG Eintracht im Sommer ebenfalls geben. Sowohl René Kaltenbach bei den Gütenbachern als auch Andreas Binder bei den Neukirchern geben ihr Traineramt im Sommer ab.