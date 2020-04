von pm

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der FC Kappel hat ein neues Trainergespann. Fabian Dittmer und Kevin Kitiratschky werden in der kommenden Saison beim Kreisligisten als Spielertrainer-Duo fungieren. Dittmer kommt vom württembergischen Landesligisten SV Seedorf. Kitiratschky spielte bereits einige Jahre in Kappel und ist dem Verein und den Spielern in Verbindung geblieben. „Wir freuen uns, dass wir Fabian Dittmer und Kevin Kitiratschky als neue Spielertrainer verpflichten konnten“, sagten Vereinspräsident Michael Jobst und Vorstandsmitglied Klaus Geppert.

Dittmer und Kitiratschky treten die Nachfolge von Kai Bommer an. Nach sieben Jahren Tätigkeit beim FC Kappel hört Bommer am Saisonende auf eigenen Wunsch auf. Die Kappeler stehen aktuell in der Kreisliga A 1 mit 15 Zählern auf dem elften Tabellenplatz.