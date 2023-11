Eishockey vor 1 Stunde

Neuer Heimrekord für Schweninnger die Wild Wings

Der 3:1-Erfolg der Schwenninger Wild Wings am Freitagabend gegen Iserlohn ist der achte Heimsieg in Folge. Schwenningen dreht die Partie nach 0:1-Rückstand vor 5070 Zuschauern in der ausverkauften Helios Arena.