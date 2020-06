von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Die DJK Donaueschingen bastelt weiter am Kader der kommenden Saison 2020/21. Neben dem bereits vom FC Löffingen verpflichteten Alexander Schuler sind weitere Zugänge geplant. „Wir sind mit zwei, drei Spielern in guten Gesprächen. Unterschrieben ist aber noch nichts“, sagt Trainer Tim Heine.

Mit dem langjährigen Torhüter Sebastian Neininger (SC Wyhl) hat sich ein Spieler verabschiedet. Dieser Abgang zeichnete sich bereits in der Winterpause ab und traf die Donaueschinger nicht unvorbereitet. Aus dem Verbandsligakader wird zudem Hendrik Hölzenbein ausscheiden. Er kann studiumsbedingt nicht mehr bei allen Übungseinheiten vor Ort sein kann, bleibt dem Verein aber erhalten. Florian Kleinhans, der in der Vorrunde verletzt ausfiel, will sportlich etwas kürzer treten und wird möglicherweise die Donaueschinger verlassen.

Noch völlig offen ist, ob Heine weiterhin auf Torjäger Stephan Ohnmacht setzen kann. „Stephan hat viele Angebote, darunter von höherklassigen Vereinen. Er wird abwägen, was für ihn die beste Alternative ist. Von uns bekommt er die Zeit, die er dazu benötigt“, ergänzt Heine und schreibt Ohnmacht für die neue Kaderplanung keinesfalls ab. Ersatz auf der Torwartposition ist aktuell nicht geplant. Hier vertraut Heine den jungen Torhütern Pascal Weisgerber und Janik Schulz.

Gespannt wartet Heine nun auf den neuen Rahmenterminkalender des Verbandes, um den Trainingsauftakt festzusetzen. Schon jetzt deutet der Übungsleiter an, dass die bisherigen sechs Vorbereitungswochen diesmal erweitert werden sollen. Um rund zehn Tage könnte die Vorbereitung ausgeweitet werden. Grund dafür ist die lange Pause. Schon jetzt hat Heine wieder attraktive Testspielpartner für seine Elf gewinnen können. So wird es unter anderem wieder ein Spiel gegen den Oberligisten FC 08 Villingen geben.