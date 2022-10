von Tina Fröhlich

Im zweiten Spiel an diesem Wochenende nach der Heimniederlage gegen Mannheim wurde die Aufgabe für die Wild Wings nur unwesentlich einfacher. Zumindest eines war aber klar: Eine Niederlagenserie würde an diesem Abend enden, Schwenningen hatte zuletzt viermal in Folge verloren, Wolfsburg dreimal.

Die Hausherren schienen ihre Serie dringender beenden zu wollen, die Grizzlys legten mit viel Energie und Tempo los, Schwäne-Torhüter Joacim Eriksson bekam gleich richtig zu tun. Doch die Wild Wings blieben ruhig, arbeiteten sich ins Spiel.

Sie attackierten früh und effektiv und generierten langsam mehr Scheibenbesitz. Nach gut acht Minuten verzeichneten sie auch die erste größere Chance durch Brandon DeFazio, doch Dustin Strahlmeier, Ex-Schwenninger im Tor der Niedersachsen, war auf dem Posten.

Die Partie wurde zunehmend zäher und unterhielt die 2144 Zuschauer in der Eisarena eher mittelprächtig. Wolfsburg hatte mehr Spielanteile, zeigte die besseren offensiven Ansätze. Doch die Schwaben hielten mit einem frühen und sehr konsequenten Forechecking gut dagegen, überstanden darüber hinaus zwei Unterzahlsituationen problemlos. Ab und an kamen die Gäste gar mit einem schnellen Umschaltspiel dem gegnerischen Tor näher.

Schwenninger Gegentreffer in Unterzahl

Den Treffer allerdings erzielten dann die Grizzlys. Die dritte Strafzeit gegen Schwenningen kurz nach Wiederbeginn nutzten die Wolfsburger durch Luis Schinko zum 1:0 (24.). Die Schwarzwälder bemühten sich um eine Reaktion, intensivierten ihre Angriffsbemühungen.

Sie hatten nun mehr vom Spiel, durften sich aber erst in den letzten beiden Minuten des Mitteldrittels brauchbare Möglichkeiten durch Ville Lajunen, Phil Hungerecker und John Ramage gutschreiben lassen. „Wir müssen nun vor dem Tor auch mal wirklich gefährlich werden“, kommentierte SERC-Stürmer Sebastian Uvira.

Das tat sein Schwenninger Teamkollege Alex Trivellato denn auch umgehend. Mit einem fulminanten Schlagschuss sorgte der Verteidiger 141 Sekunden nach dem Start in den Schlussabschnitt für das 1:1. Fortan beharkten sich die Mannschaften nach Kräften, Torraumszenen waren eher Mangelware.

Bis zur 55. Minute: Tyler Morley setzte einen Abpraller aus der Luft zum 2:1 für Wolfsburg in die Maschen. Schwenningen kämpfte, doch am Ende war es für die Wild Wings der nächste Nackenschlag und die fünfte Niederlage in Folge.