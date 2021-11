Basketball, ProA: Römerstrom Gladiators Trier – wiha Panthers Schwenningen 91:77 (32:13, 16:29, 23:12, 20:23). Drei Tage nach der deutlichen Klatsche gegen die Artland Dragons kassierten die wiha Panthers beim 77:91 in Trier die nächste Niederlage.

Bereits nach wenigen Minuten müssen sich die Schwenninger wohl wieder wie im falschen Film gefühlt haben. Der Auftakt ähnelte nämlich sehr dem Artland-Spiel. Die Trierer starteten in der Offensive enorm druckvoll, verwandelten ihre ersten vier Dreier allesamt und durften nach Belieben agieren. Wie gegen die Dragons kassierten die Panthers auch gegen Trier in einem desolaten ersten Viertel 32 Punkte, nach zehn Minuten stand es 32:13.

Starkes zweites Viertel

Gegen das Rebound-stärkste Team der Liga wurde die Schwenninger Unterlegenheit unter den Brettern im Spielverlauf immer deutlicher. Dennoch steigerten sich die Panthers im zweiten Abschnitt in der Defensive deutlich, wodurch auch ihre Offensive besser ins Laufen kam. Mit einem 15:0-Lauf arbeitete sich das Team von Trainer Alen Velcic wieder zurück ins Spiel, zur Pause stand es 48:42 für die Gastgeber.

Allerdings setzten die Schwenninger auch den Start in die zweite Hälfte in den Sand, leisteten sich viel zu viele Ballverluste und verloren binnen weniger Minuten wieder den Anschluss. Aus dem Spiel heraus ging in der Panthers-Offensive kaum etwas, hinten entpuppten sich wieder die Rebounds als Achillesferse. So benötigten die Panthers angesichts des 54:71-Rückstands vor dem Schlussviertel eine noch größere Aufholjagd als im zweiten Viertel.

Aufholjagd blieb aus

Diese blieb allerdings aus. Stattdessen wurde die Rebound-Diskrepanz immer deutlicher. Ein kleiner Schlussspurt der Gäste reichte letztlich nicht aus, um den Rückstand noch wettzumachen. Somit verloren die Panthers klar und verdient mit 77:91. Noch deutlicher war die Unterlegenheit bei den Rebounds: Mickrigen 21 Schwenninger Brettern standen 50 Trierer gegenüber.